search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice Alstom

0
0
Publicat:

Asociația „Pro Infrastructură” semnalează faptul că România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice noi semnat cu gigantul francez Alstom, din cauza penalităților de întârziere. 

Tren Alstom/FOTO: Facebook
Tren Alstom/FOTO: Facebook

„În culise, de un an de zile se dă o luptă aprigă între Alstom, ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) și consultantul Egis pe cele 37 rame Coradia Stream. Motivul? Penalitățile de întârziere. Victime colaterale: noi, cetățenii călători. A existat o singură pauză în acest conflict: când politicienii s-au tras în poze cu primul tren în 2024, fix în buza alegerilor.

Întârzierea acumulată în livrarea ramelor este de 439 de zile la data de 28.03.2025 conform dispoziției supervizorului. Adică o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului. După 5 ani în care ARF s-a pus pe picioare din starea anterioară de dezastru, a decis acum să arate că e mare. Doar că prin forță, nu folosind creierul sau urmărind interesul cetățenilor”, transmite „Pro Infrastructură”.

De asemenea, asociația precizează că licitația pentru cele 37 de trenuri s-a lansat în aprilie 2020, însă semnarea contractului s-a făcut abia la final de martie 2022 „după numeroase contestații și bătălii în instanță”.

„În maxim 20 de luni ar fi trebuit să avem prima ramă în circulație, iar până la sfârșit de 2024 trebuiau să vină toate cele 20 de unități. Celelalte 17 fac parte dintr-un contract subsecvent.

Merită Alstom penalități? În opinia noastră da, fiind justificate de întârzieri. Doar că noi estimăm doar pentru aproximativ 3 luni. Unde s-au pierdut celelalte zile? Avem un caiet de sarcini modificat pe parcursul licitației ca să permită și trenuri neomologate, noi. Nu vorbim de un produs standard, «de pe raft». Însă nu a fost ajustat și calendarul de livrări ca să includă și perioada de probe care nu este una fixă, bătută în cuie.

Au existat și alte motive obiective, de forță majoră, precum pandemia sau războiul din Ucraina care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare. Poți sta după o componentă și un an, chiar și astăzi, precum ziceam în comunicatul de-acum câteva zile despre locomotivele modernizate la SCRL Brașov.

O consecință a nevoii de omologare este și planificarea producției: construiești capul de serie pe care îl trimiți la teste, culegi toate ajustările necesare, iar când lucrurile intră în linie dreaptă demarezi comenzile de piese și planifici un slot de producție care nu poate fi a doua zi, ci peste câteva luni. Deci o actualizare a graficului de implementare”, adaugă asociația.

Termenul de livrare a fost extins

Termenul de livrare a fost extins până în ianuarie 2026 prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024. S-a anexat un nou grafic de livrări. Doar că toate penalitățile se aplică mai departe.

De cealaltă parte, Alstom amenință cu rezilierea, însă „Pro Infrastructură” apelează la dialog și negociere, întrucât „se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat”.

„Culmea, și ARF părea că înțelege asta, iar termenul a fost extins până în ianuarie 2026 prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024. S-a anexat un nou grafic de livrări. Doar că brusc ARF și Egis se fac că n-au aprobat calendarul, deși s-au referit la el inclusiv în comunicări publice, și că de fapt toate penalitățile se aplică mai departe. O schimbare de abordare... cu cântec.

Riscurile? Pe bună dreptate, Alstom amenință cu rezilierea. Nefiind o organizație de caritate, rupe contractul dacă penalitățile depășesc costul rezilierii. Consecința: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații, fără garanții financiare solide.

Soluția? Dialogul și negocierea. Sunt motive obiective și cuantificabile pe baza cărora se poate aplica o corecție financiară suportabilă, justificată. Se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat. Asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit și creier de gândit, nu doar pumn în gură”, încheie asociația.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o
stirileprotv.ro
image
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
gandul.ro
image
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
mediafax.ro
image
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Schimbări majore pentru șoferii din România privind rovinieta! Când intră în vigoare noua măsură și cum se va plăti
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William
click.ro
image
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii
click.ro
image
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?