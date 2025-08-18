România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice Alstom

Asociația „Pro Infrastructură” semnalează faptul că România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice noi semnat cu gigantul francez Alstom, din cauza penalităților de întârziere.

„În culise, de un an de zile se dă o luptă aprigă între Alstom, ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) și consultantul Egis pe cele 37 rame Coradia Stream. Motivul? Penalitățile de întârziere. Victime colaterale: noi, cetățenii călători. A existat o singură pauză în acest conflict: când politicienii s-au tras în poze cu primul tren în 2024, fix în buza alegerilor.

Întârzierea acumulată în livrarea ramelor este de 439 de zile la data de 28.03.2025 conform dispoziției supervizorului. Adică o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului. După 5 ani în care ARF s-a pus pe picioare din starea anterioară de dezastru, a decis acum să arate că e mare. Doar că prin forță, nu folosind creierul sau urmărind interesul cetățenilor”, transmite „Pro Infrastructură”.

De asemenea, asociația precizează că licitația pentru cele 37 de trenuri s-a lansat în aprilie 2020, însă semnarea contractului s-a făcut abia la final de martie 2022 „după numeroase contestații și bătălii în instanță”.

„În maxim 20 de luni ar fi trebuit să avem prima ramă în circulație, iar până la sfârșit de 2024 trebuiau să vină toate cele 20 de unități. Celelalte 17 fac parte dintr-un contract subsecvent.

Merită Alstom penalități? În opinia noastră da, fiind justificate de întârzieri. Doar că noi estimăm doar pentru aproximativ 3 luni. Unde s-au pierdut celelalte zile? Avem un caiet de sarcini modificat pe parcursul licitației ca să permită și trenuri neomologate, noi. Nu vorbim de un produs standard, «de pe raft». Însă nu a fost ajustat și calendarul de livrări ca să includă și perioada de probe care nu este una fixă, bătută în cuie.

Au existat și alte motive obiective, de forță majoră, precum pandemia sau războiul din Ucraina care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare. Poți sta după o componentă și un an, chiar și astăzi, precum ziceam în comunicatul de-acum câteva zile despre locomotivele modernizate la SCRL Brașov.

O consecință a nevoii de omologare este și planificarea producției: construiești capul de serie pe care îl trimiți la teste, culegi toate ajustările necesare, iar când lucrurile intră în linie dreaptă demarezi comenzile de piese și planifici un slot de producție care nu poate fi a doua zi, ci peste câteva luni. Deci o actualizare a graficului de implementare”, adaugă asociația.

Termenul de livrare a fost extins

Termenul de livrare a fost extins până în ianuarie 2026 prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024. S-a anexat un nou grafic de livrări. Doar că toate penalitățile se aplică mai departe.

De cealaltă parte, Alstom amenință cu rezilierea, însă „Pro Infrastructură” apelează la dialog și negociere, întrucât „se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat”.

„Culmea, și ARF părea că înțelege asta, iar termenul a fost extins până în ianuarie 2026 prin actul adițional nr. 3 din 30 septembrie 2024. S-a anexat un nou grafic de livrări. Doar că brusc ARF și Egis se fac că n-au aprobat calendarul, deși s-au referit la el inclusiv în comunicări publice, și că de fapt toate penalitățile se aplică mai departe. O schimbare de abordare... cu cântec.

Riscurile? Pe bună dreptate, Alstom amenință cu rezilierea. Nefiind o organizație de caritate, rupe contractul dacă penalitățile depășesc costul rezilierii. Consecința: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații, fără garanții financiare solide.

Soluția? Dialogul și negocierea. Sunt motive obiective și cuantificabile pe baza cărora se poate aplica o corecție financiară suportabilă, justificată. Se poate ajunge la un compromis cu aplicarea ultimului calendar propus fix în perioada când primul tren era aproape omologat. Asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit și creier de gândit, nu doar pumn în gură”, încheie asociația.