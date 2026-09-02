O altfel de întâlnire cu o ursoaică şi puii ei. „Ora mesei în pădure”

O cameră de monitorizare a surprins o scenă obișnuită din viața unei familii de urși, departe de agitația oamenilor.

Ursoaica şi-a chemat puii la masă. Foto: captura video/Romsilva

În ultima vreme, urșii apar în știri mai ales atunci când ajung în gospodării, pe străzile oraşelor, provoacă pagube sau atacă oameni, unele dintre incidente fiind provocate chiar de cei care insistă să hrănească sau să facă fotografii cu animalele sălbatice.

Dincolo de toate acestea, însă, în păduri viață animalelor sălbatice continuă după regulile ei fireşti. Urșii își caută hrana, își cresc puii și îşi caută hrana, departe de ochii oamenilor.

Sursă video: Romsilva

O astfel de scenă a fost surprinsă de o cameră de monitorizare a faunei într-o pădure din Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș şi distribuită de Romsilva pe Facebook. O ursoaică își cheamă puii la masă şi îi adună în jurul ei.

După ce găsește locul potrivit, mama își apropie puii, iar aceștia se așază lângă ea și încep să mănânce. Este una dintre acele imagini simple care arată viața sălbatică așa cum se desfășoară în mod normal, atunci când nu există niciun nicio intervenţie din partea omului.

„Ora mesei în mijlocul unei păduri din Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș. Imaginile cu ursoaica care își hrănește puii au fost captate de o cameră de monitorizare a faunei amplasată de specialiștii Romsilva”, scrie alături de materialul video publicat de Romsilva.