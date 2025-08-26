search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Momente tensionate la dezbaterea pentru alegerea noului șef al Romsilva. Ce acuzații face fostul senator și activist de mediu Mihai Goțiu

0
0
Publicat:

Dezbaterea publică privind selecția noului director general al Romsilva, organizată ieri, a fost marcată de acuzații dure, tensiuni și chiar amenințări la adresa celor prezenți. Printre participanți s-a aflat și fostul senator Mihai Goțiu, care a relatat, pe rețelele sociale, cum reprezentanții societății civile au fost intimidați pe motiv că și-au exprimat opiniile.

Dezbaterea publică privind selecția noului director general al Romsilva FOTO: Facebook
Dezbaterea publică privind selecția noului director general al Romsilva FOTO: Facebook

Scriitorul și jurnalistul Mihai Goțiu a explicat într-o postare că printre cei înscriși la concurs se află persoane cu un trecut controversat. „Unul e trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încasat șpagă. Altul a încercat să minimalizeze scandalul primelor și a bonusurilor de pensionare nesimțite, când era director general al Romsilva”, a scris acesta.

El a adăugat că alți candidați au avut funcții de conducere în perioade marcate de investiții discutabile: „Altul a fost șef peste investițiile Romsilva când s-a aprobat construirea de cabane de vânătoare ori a unui sediu central ultra-luxos, dar nu s-au găsit bani pentru instalarea de camere de luat vederi pe drumurile forestiere”.

În competiție s-ar fi înscris și persoane cu interese personale sau conexiuni politice. „S-a mai înscris la un concurs și un vânător și membru în două din sindicatele care încearcă blocarea reformei, dar și unul care se distra cu skyjetul prin arii naturale protejate ori altul care a avut vreme să-și facă și firmă de cadastrare (transferată ulterior soției) pentru a rade niște contracte publice directe cu niște primării”, a relatat fostul senator. 

Totuși, printre candidați s-ar regăsi și profesioniști cu un profil integru: „Da, s-au înscris la concurs și candidați cu un profil profesional meritoriu, iar unul dintre ei inclusiv cu «antecedente» de reformă și confruntare a sistemului corupt și politizat din conducerea silviculturii românești”. 

Dezbatere cu acuzații de abuz și trafic de influență

Atmosfera de la dezbaterea publică de ieri, 25 august, a degenerat, după cum povestește Goțiu. „Am asistat la momente incredibile, gen amenințarea cu un denunț penal pentru... abuz în serviciu pe motiv că s-a organizat o dezbatere publică la care au fost invitați și reprezentanți ai societății civile să-și spună punctul de vedere. Asta a venit de la liderul sindicatelor”, a relatat acesta.

Mai mult, unii reprezentanți din Romsilva ar fi susținut că cetățenii nu ar avea dreptul să își exprime opinia despre alegerea conducerii instituției: „Alți participanți s-au arătat revoltați că cetățenii – adică cei care suntem, de fapt și de drept, proprietarii pădurilor publice administrate de Romsilva – n-am avea dreptul să ne pronunțăm cu privire la profilul celui căruia i se va încredința conducerea Regiei!”

Potrivit lui Goțiu, s-au adus chiar acuzații de trafic de influență pentru simpla exprimare a unor opinii: „Cică exprimarea unor puncte de vedere pe acest subiect ar fi, la rândul ei, o faptă penală – trafic de influență, mai exact!

„Nu mă sperie amenințările”

Fostul senator a subliniat că nu se lasă intimidat de astfel de atacuri: „Nu știu pe cine va desemna CA să fie director general. Dar e cert: vom mai avea mult de lucru pentru a salva pădurile României de hoți, de profitori și de complicii lor din Romsilva și politică. Pe mine nu mă sperie amenințări aberante precum cele de ieri, cum nu m-au speriat nici cele cu moartea, primite în pădure, nici procesul pe care mi l-a deschis avocata Schweighofer”.

Decizia finală privind desemnarea noului șef al Romsilva este așteptată astăzi sau mâine, când Consiliul de Administrație va anunța rezultatul concursului.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
gandul.ro
image
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
mediafax.ro
image
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
gsp.ro
image
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Insula tropicală mai frumoasă şi mult mai ieftină decât Maldive. Este un secret ascuns al multor turişti
playtech.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din tenis
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Azi se afișează rezultatele finale, după contestație, ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Profesorii votează: Referendum pentru boicotarea anului școlar
mediaflux.ro
image
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Nunta regală care a luat pe toată lumea prin surprindere! Prințul în vârstă de 41 de ani s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență