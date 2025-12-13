Video Palatul lui Irinel Columbeanu de la Izvorani, o ruină cu ștaif odinioară. Noi imagini arată prăbușirea luxului și starea deplorabilă a vilei

Palatul de odinioară al lui Irinel Columbeanu, martor al unei vieți de lux, a fost mistuit de un incendiu în 2020, iar de atunci stă abandonat și în paragină. Imagini recente arată pereți înnegriți, geamuri sparte și mobilier distrus.

Cu o suprafață uriașă de aproximativ 10.000 de metri pătrați și 15 dormitoare, vila a fost considerată una dintre cele mai luxoase proprietăți private din România.

În interior se aflau obiecte de artă valoroase, mobilier de lux și decorațiuni care reflectau stilul extravagant al fostului milionar. Vila a găzduit nunta lui Columbeanu cu Monica Gabor și numeroase petreceri somptuoase cu invitați celebri.

Incendiul a izbucnit în subsolul reședinței și s-a extins rapid către parter, etaj și acoperiș, mistuind aproximativ 1.000 de metri pătrați.

„Casa nu mai e a mea din 2009. Lucrurile acestea au fost de mult judecate. Casa nu era asigurată, niciunul nu poate câștiga nimic de pe urma acestui incendiu, nici măcar eu”, a declarat fostul milionar pentru Prima TV.

Imaginile recente arată o locuință devastată: pereți înnegriți de fum, mobilier distrus, geamuri sparte și pânze de păianjen care acoperă fiecare colț.

„Pășind în vila lui Irinel Columbeanu, simți imediat că luxul a dispărut. Pardoseala scârțâie, ferestrele sunt acoperite de praf, iar grădina e lăsată să crească haotic. Fiecare cameră pare să păstreze ecoul petrecerilor și vieții opulente de odinioară, dar totul e acum apăsător, ca și cum casa ar respira singură, plângând pierderea gloriei care odinioară o umplea”, a scris pe TikTok, ultilizatorul randonautica.

Fostul milionar Irinel Columbeanu, cunoscut pentru stilul de viață extravagant din trecut, duce acum o existență modestă la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde este îngrijit după ce a suferit trei AVC-uri