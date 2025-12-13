search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scene terifiante la evenimentul organizat în onoarea lui Messi. Furioși că nu l-au putut vedea pe star, fanii au rupt scaunele și au vandalizat zona. Au fost bătuți măr de autorități

0
0
Publicat:

Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat într-un coșmar după ce fanii furioși au invadat terenul și au recurs la acte de vandalism la stadionul Salt Lake din Kolkata.

Messi în India Foto/Colaj EPA - Reuters
Messi în India Foto/Colaj EPA - Reuters

Fanii, care au cheltuit sume mari pe bilete scumpe pentru a-l vedea pe legendarul jucător argentinian în carne și oase, au început să arunce cu sticle și să încerce să spargă porțile dintre tribune, protestând, se pare, împotriva gestionării defectuoase a evenimentului după ce Messi a plecat mai devreme.

Starul de la Inter Miami a sosit la stadion la ora 11:15, ora locală, dar a rămas doar aproximativ o jumătate de oră în incintă, neputând să facă un tur complet al stadionului din cauza haosului.

Potrivit rapoartelor locale, în incinta stadionului cu o capacitate de 85.000 de locuri, se aflau aproximativ 80.000 de fani care plătiseră bilete, unii dintre ei plătind până la 99 de lire sterline pentru a-l vedea pe câștigătorul Cupei Mondiale.

Tensiunile au crescut, deoarece mulți nu au putut să-l vadă pe argentinian, acesta fiind înconjurat de o mulțime numeroasă, printre care se aflau și colegii săi de la Inter Miami, Luis Suárez și Rodrigo De Paul.

„Doar liderii și actorii îl înconjurau pe Messi! De ce ne-au chemat? Am cumpărat bilete cu 12.000 de rupii (99 de lire sterline), dar nici măcar nu i-am putut vedea fața!” a declarat un fan, pentru agenția de știri ANI.

Fanii au scandat, înainte ca frustrarea să atingă cote maxime

În tribune s-au auzit scandări cu Îl vrem pe Messi!, înainte ca frustrarea să ajungă la apogeu și fanii să înceapă să se cațere pe garduri și să invadeze terenul, într-o încercare disperată de a-l vedea pe acesta.

Fanii au invadat terenul Foto/EPA
Fanii au invadat terenul Foto/EPA

Imagini uimitoare distribuite pe rețelele de socializare, sâmbătă dimineață, au arătat mulțimi uriașe de suporteri aruncând cu sticle și distrugând scaunele din fibră de sticlă, forțând poliția să intervină în încercarea de a controla mulțimea.

Poliția s-a grăbit să stopeze conflictul la scurt timp după izbucnirea violențelor, iar rapoartele locale susțin că ofițerii au fost nevoiți să folosească bastoane pentru a dispersa mulțimea.

Imaginile carnagiului arată fanii rupând bannere, distrugând difuzoarele stadionului și înjurând oficialii de pe teren.

„Am fost înșelați, nu există alt cuvânt pentru a descrie asta. Programul spunea că Messi va fi aici timp de aproape două ore!, a declarat un fan în lacrimi pentru National Herald.

Vizita Messi India (EPA) jpg
Citește și: Lionel Messi s-a întors în secret pe Nou Camp. Starul sud-american a călcat iarba catalană după patru ani

Mamata Banerjee și-a cerut scuze publice față de Messi

Ministrul-șef al statului West Bengal, Mamata Banerjee, și-a cerut scuze față de Messi și a ordonat o anchetă asupra incidentului.

„Sunt profund tulburată și șocată de proasta gestionare de care am fost martoră astăzi la stadionul Salt Lake.

Îmi cer sincer scuze față de Lionel Messi, precum și față de toți iubitorii de sport și fanii săi, pentru nefericitul incident. Voi constitui o comisie de anchetă. Comisia va efectua o anchetă detaliată asupra incidentului, va stabili responsabilitățile și va recomanda măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor!”, a scris Banerjee, pe X.

Se cere demisia ministrului șef, în urma incidentului neplăcut

Un purtător de cuvânt al Partidului Bharatiya Janata, Shehzad Jai Hind, a descris incidentul ca fiind o rușine totală pe scena internațională și a cerut demisia lui Banerjee în urma haosului creat.

„O legendă mondială precum Messi va atrage o mulțime imensă de spectatori, dar nu există niciun plan și securitatea este foarte slabă! CM Mamata Banerjee nu este în stare să organizeze sau să gestioneze un eveniment!”, a scris el pe X.

Fanii, complet dezamăgiți de organizare

Liderii TMC l-au înconjurat, iar fanii au fost respinși! Messi a trebuit să plece cât mai repede! Ce s-ar fi întâmplat dacă fanii sau oaspeții ar fi pățit ceva? A fost ca în cazul busculadei din Bengaluru, în care multe persoane și-au pierdut viața!;

„Scene de haos și proastă gestionare la stadionul Salt Lake din Kolkata. Fanii furioși au fost nevoiți să arunce cu sticle și scaune din tribune după ce au fost împinși la limită de proasta gestionare!;

„Mii de fani care s-au adunat cu speranță nici măcar nu au putut să-l zărească. Mamata Banerjee trebuie să plece!, au titrat jurnaliștii locali, citați de dilymail.co.uk.

Citește și: Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului mondial. Marele său rival nu este nici măcar pe podium

Au dezvăluit statuia de 21 metri a lui Messi

De data aceasta, fosta capitală a construit o statuie remarcabilă de 21 de metri înălțime a idolului pentru a marca vizita sa. 

This Messi statue in Kolkata, India 🔥 pic.twitter.com/J8gWdIR92r

— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

El se află acolo cu ocazia unui turneu, până pe data de 15 decembrie, în timpul căruia are programat să participe la concerte, evenimente în cadrul unor clinici de fotbal pentru tineri, un turneu de padel, dar și să lanseze inițiative caritabile la evenimente în Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New Delhi.

Sâmbătă, la Calcutta, extremul a dezvelit o statuie uriașă de 21 de metri înălțime care îl reprezintă. Gigantul de fier este cea mai mare statuie a unui fotbalist din lume și este de aproximativ 13 ori mai înaltă decât Messi însuși.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit închisoare cu suspendare
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
playtech.ro
image
Lupta neștiută a lui David Popovici! Dezvăluirile făcute în premieră de campionul olimpic: „Corpul cerea mai multă răbdare”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Rusia vine cu noi acuzații la adresa României: „Bombe murdare” pentru Ucraina, transportate prin țara noastră
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică