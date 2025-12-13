Scene terifiante la evenimentul organizat în onoarea lui Messi. Furioși că nu l-au putut vedea pe star, fanii au rupt scaunele și au vandalizat zona. Au fost bătuți măr de autorități

Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat într-un coșmar după ce fanii furioși au invadat terenul și au recurs la acte de vandalism la stadionul Salt Lake din Kolkata.

Fanii, care au cheltuit sume mari pe bilete scumpe pentru a-l vedea pe legendarul jucător argentinian în carne și oase, au început să arunce cu sticle și să încerce să spargă porțile dintre tribune, protestând, se pare, împotriva gestionării defectuoase a evenimentului după ce Messi a plecat mai devreme.

Starul de la Inter Miami a sosit la stadion la ora 11:15, ora locală, dar a rămas doar aproximativ o jumătate de oră în incintă, neputând să facă un tur complet al stadionului din cauza haosului.

Potrivit rapoartelor locale, în incinta stadionului cu o capacitate de 85.000 de locuri, se aflau aproximativ 80.000 de fani care plătiseră bilete, unii dintre ei plătind până la 99 de lire sterline pentru a-l vedea pe câștigătorul Cupei Mondiale.

Tensiunile au crescut, deoarece mulți nu au putut să-l vadă pe argentinian, acesta fiind înconjurat de o mulțime numeroasă, printre care se aflau și colegii săi de la Inter Miami, Luis Suárez și Rodrigo De Paul.

„Doar liderii și actorii îl înconjurau pe Messi! De ce ne-au chemat? Am cumpărat bilete cu 12.000 de rupii (99 de lire sterline), dar nici măcar nu i-am putut vedea fața!” a declarat un fan, pentru agenția de știri ANI.

Fanii au scandat, înainte ca frustrarea să atingă cote maxime

În tribune s-au auzit scandări cu „Îl vrem pe Messi!”, înainte ca frustrarea să ajungă la apogeu și fanii să înceapă să se cațere pe garduri și să invadeze terenul, într-o încercare disperată de a-l vedea pe acesta.

Imagini uimitoare distribuite pe rețelele de socializare, sâmbătă dimineață, au arătat mulțimi uriașe de suporteri aruncând cu sticle și distrugând scaunele din fibră de sticlă, forțând poliția să intervină în încercarea de a controla mulțimea.

Poliția s-a grăbit să stopeze conflictul la scurt timp după izbucnirea violențelor, iar rapoartele locale susțin că ofițerii au fost nevoiți să folosească bastoane pentru a dispersa mulțimea.

Imaginile carnagiului arată fanii rupând bannere, distrugând difuzoarele stadionului și înjurând oficialii de pe teren.

„Am fost înșelați, nu există alt cuvânt pentru a descrie asta. Programul spunea că Messi va fi aici timp de aproape două ore!”, a declarat un fan în lacrimi pentru National Herald.

Mamata Banerjee și-a cerut scuze publice față de Messi

Ministrul-șef al statului West Bengal, Mamata Banerjee, și-a cerut scuze față de Messi și a ordonat o anchetă asupra incidentului.

„Sunt profund tulburată și șocată de proasta gestionare de care am fost martoră astăzi la stadionul Salt Lake.

Îmi cer sincer scuze față de Lionel Messi, precum și față de toți iubitorii de sport și fanii săi, pentru nefericitul incident. Voi constitui o comisie de anchetă. Comisia va efectua o anchetă detaliată asupra incidentului, va stabili responsabilitățile și va recomanda măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor!”, a scris Banerjee, pe X.

Se cere demisia ministrului șef, în urma incidentului neplăcut

Un purtător de cuvânt al Partidului Bharatiya Janata, Shehzad Jai Hind, a descris incidentul ca fiind o rușine totală pe scena internațională și a cerut demisia lui Banerjee în urma haosului creat.

„O legendă mondială precum Messi va atrage o mulțime imensă de spectatori, dar nu există niciun plan și securitatea este foarte slabă! CM Mamata Banerjee nu este în stare să organizeze sau să gestioneze un eveniment!”, a scris el pe X.

Fanii, complet dezamăgiți de organizare

„Liderii TMC l-au înconjurat, iar fanii au fost respinși! Messi a trebuit să plece cât mai repede! Ce s-ar fi întâmplat dacă fanii sau oaspeții ar fi pățit ceva? A fost ca în cazul busculadei din Bengaluru, în care multe persoane și-au pierdut viața!”;

„Scene de haos și proastă gestionare la stadionul Salt Lake din Kolkata. Fanii furioși au fost nevoiți să arunce cu sticle și scaune din tribune după ce au fost împinși la limită de proasta gestionare!”;

„Mii de fani care s-au adunat cu speranță nici măcar nu au putut să-l zărească. Mamata Banerjee trebuie să plece!”, au titrat jurnaliștii locali, citați de dilymail.co.uk.

Au dezvăluit statuia de 21 metri a lui Messi

De data aceasta, fosta capitală a construit o statuie remarcabilă de 21 de metri înălțime a idolului pentru a marca vizita sa.

This Messi statue in Kolkata, India 🔥 pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

El se află acolo cu ocazia unui turneu, până pe data de 15 decembrie, în timpul căruia are programat să participe la concerte, evenimente în cadrul unor clinici de fotbal pentru tineri, un turneu de padel, dar și să lanseze inițiative caritabile la evenimente în Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New Delhi.

Sâmbătă, la Calcutta, extremul a dezvelit o statuie uriașă de 21 de metri înălțime care îl reprezintă. Gigantul de fier este cea mai mare statuie a unui fotbalist din lume și este de aproximativ 13 ori mai înaltă decât Messi însuși.