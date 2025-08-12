Fostul director Romsilva care a primit un bonus de 100.000 de euro la pensionare, în atenția DNA

Teodor Țigan, fostul director Romsilva care a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, iar ulterior s-a reangajat și a primit cumulat și pensie, și salariu, a ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție, potrivit ziare.com.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înaintat denunțul primit către instituție.

Știre în curs de actualizare

Amintim că fostul director general al Romsilva Teodor Țigan a încasat un bonus de 100.000 de euro, după ce a ieșit la pensie în februarie 2023. Ulterior, el s-a reangajat în funcția de director la Direcția Silvică Arad, unde i s-a prelungit contractul individual de muncă de două ori, până în iunie 2025, iar acum se judecă acum cu regia, cerând mai multe despăgubiri.

Fostul director Romsilva a cerut ca despăgubirile să fie calculate la rata inflației şi cu dobânda legală aferentă

Noua conducere a Romsilva a decis în luna martie să-i întrerupă contractul de muncă la DS Arad, care era valabil până în iunie. La scurt timp, în aprilie, Teodor Țigan a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor - Romsilva şi a cerut anularea deciziei prin care nu s-a mai prelungit contractul şi plata salariilor până la nivelul lunii iunie 2025.

Fostul director a denunțat nelegalitatea deciziei şi a solicitat ca despăgubirile să fie calculate la rata inflației şi cu dobânda legală aferentă, potrivit Rise Project. El a susținut, în documentele depuse în instanță, că decizia a fost luată „intempestiv, discreționar şi arbitrar”.

Primul termen al procesului a avut loc pe 26 iunie la Tribunalul Arad, iar judecătorii au amânat cauza până la data de 2 octombrie pentru administrarea de noi probe în dosar.