Marea Britanie, lovită de un „val fără precedent de super-gripă”. Premierul face apel la medici să renunțe la grevă

0
0
Publicat:

Marea Britanie se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă”, iar premierul laburist Keir Starmer și ministrul Sănătății, Wes Streeting, au făcut apel la medicii rezidenți să renunțe la protestul programat pentru perioada 17–22 decembrie.

Marea Britanie, lovită de un „val fără precedent de super-gripă”/FOTO: Shutterstock
Marea Britanie, lovită de un „val fără precedent de super-gripă”/FOTO: Shutterstock

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, avertizează că NHS se află într-o situație extrem de fragilă, confruntându-se cu provocări fără precedent după pandemia de COVID-19.

Premierul Keir Starmer, deși susține dreptul la grevă, consideră că o grevă de cinci zile ar fi iresponsabilă și ar pune în pericol sistemul de sănătate și pacienții, comparând contextul actual cu cel al pandemiei.

Între timp, datele NHS arată o creștere record a cazurilor de gripă, cu un avans de 55% într-o singură săptămână, media zilnică a pacienților spitalizați ajungând la 2.660.

„În contextul unei cereri record pentru servicii de urgenţă şi ambulanţe, precum şi al grevei iminente a medicilor rezidenţi, acest val fără precedent de super-gripă aduce NHS-ul în cea mai gravă situaţie posibilă pentru această perioadă a anului”, a avertizat directoarea medicală la nivel naţional a NHS, Meghana Pandit.

Criza profundă a NHS, marcată de timpi foarte mari de așteptare pentru programări, a devenit o miză politică majoră pentru guvernul laburist, aflat pe fondul unei scăderi de popularitate.

O eventuală grevă a medicilor rezidenți, programată să înceapă miercuri, ar fi a 14-a acțiune de acest tip din martie 2023 încoace.

Conflictul dintre medici și guvern vizează salariile și formarea profesională. Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a acceptat solicitarea sindicatului ca medicii formați în Regatul Unit să aibă prioritate față de candidații străini la accesul la programele de formare și a anunțat creșterea numărului de locuri disponibile.

În schimb, Streeting a exclus orice noi majorări salariale, argumentând că medicii au beneficiat deja de o creștere cumulată de 28,9% în ultimii trei ani, în contextul revalorizării întregului sector public.

De cealaltă parte, British Medical Association cere o creștere salarială de 26%, susținând că aceasta ar fi necesară pentru a compensa pierderile acumulate în urma unor majorări sub nivelul inflației timp de mai mulți ani.

