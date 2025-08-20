Membrii Federaţiei Sindicatelor Silva participă miercuri dimineață la o grevă de avertisment faţă de proiectul de reorganizare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, propus de ministrul Mediului, Mircea Fechet, despre care spun că „distruge sectorul silvic şi pune în pericol locurile de muncă".

Greva a început la ora 10.

„Sindicatul Romsilva organizează la această oră un protest împotriva Ministrului Mediului pentru blocarea HG-lui și stoparea discriminării personalului silvic de către ministra Mediului”, se arată într-o postare pe Facebook făcută de sindicaliști.

Sindicaliștii spun că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor insistă să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern „pe care Ministerul Justiției l-a desființat din perspectivă legală și a cerut refacerea acestuia”.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniștilor din silvicultură și susține un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conține numeroase erori de ordin juridic și administrativ! Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect”, a atras atenția Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care, la începutul acestei săptămâni, a anunțat o grevă pentru 20 august, între orele 10 și14, la Ministerul Mediului.

„Este de neînțeles înverșunarea conducerii ministerului Mediului”

Federația spune că dacă va fi legiferat de Guvern, „actualul proiect de «reformă » va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”.

„Este de neînțeles înverșunarea conducerii ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în susținerea acestui proiect eronat. De asemenea, este de neînțeles continua campanie de denigrare a silvicultorilor și a Romsilva, campanie susținută chiar de autorități ale statului. Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituție, companie, firmă sau ONG, organizație românească sau străină, care să poată gestiona pădurile statului mai bine decât silvicultorii din Regia Națională a Pădurilor”, se mai artă în comunicat.

Sindicaliștii acuză o campanie de denigrare la dresa silvicultorilor

Principalele revendicări ale Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva sunt:

„Stoparea campaniei de denigrare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și a acțiunilor de discreditare și compromitere a personalului silvic. Această campanie de denigrare a afectat considerabil atât activitatea administratorului pădurilor statului, cât și autoritatea personalului silvic aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, alimentând dezbinarea socială, cu consecințe deosebit de grave.

Retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin care, fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar, se forțează reorganizarea Romsilva prin desființarea a 70% din numărul de direcții silvice județene, prin separarea activităților de producție cu scopul menținerii doar a celor «eficiente economic», în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric și funcțional, punând în pericol cca. 500 de locuri de muncă. Ministerul Justiției a precizat clar în punctul său de vedere : Romsilva nu poate fi reorganizată prin această Hotărâre de Guvern!

Constituirea unui grup de lucru format din specialiști în administrarea pădurilor, din cadrul Ministerului Mediului, Regiei Naționale a Pădurilor, organizațiilor profesionale ale silvicultorilor, precum și din reprezentanți ai Federației SILVA, în calitate de partener social, pentru elaborarea unui Regulament de organizare și funcționare care să asigure consolidarea Romsilva și nu destructurarea acestei regii de interes național care administrează pădurile aflate în patrimoniul public al statului”.

„Nu putem accepta ca pădurile statului să fie puse în pericol de această „reformă” experimentală”

Sindicaliștii spun că solicitările lor „sunt de bun-simț”

„Sunt cereri de modificare și completare a unui proiect incorect din toate punctele de vedere: juridic, administrativ, managerial, silvic. Un proiect făcut de oameni care, cel mai probabil, nu au expertiza profesională necesară pentru a gestiona sectorul silvic românesc și care, în mod inexplicabil, refuză să colaboreze cu specialiștii. Nu putem accepta ca pădurile statului, pentru care au muncit generații întregi de silvicultori, să fie puse în pericol de această «reformă» experimentală. Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă, doar pentru că unii conducători efemeri ai destinelor țării, care nu au gestionat nici măcar un canton silvic, își imaginează că au dreptul să facă acest lucru. Nu au acest drept”.