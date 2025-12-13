Serviciile secrete daneze includ în premieră SUA printre amenințările externe

Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS) a inclus pentru prima dată SUA în raportul său anual printre amenințările externe, evaluând că „își folosesc puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”.

„Statele Unite își valorifică puterea economică, inclusiv prin amenințări cu tarife vamale mari, pentru a-și afirma voința, iar posibilitatea de a folosi forța militară, chiar și împotriva aliaților, nu mai este exclusă”, se arată în raport.

Competiția dintre Rusia, China și SUA se desfășoară din ce în ce mai mult în Arctica, care capătă o importanță strategică tot mai mare pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident, fapt ce reprezintă o amenințare specifică pentru Groenlanda, un teritoriu autonom, dar care aparține Danemarcei.

La începutul acestui an, vicepreședintele JD Vance a vizitat baza militară americană Pituffik și a acuzat Danemarca că „nu a făcut o treabă bună” în Groenlanda. În august, o presupusă campanie de influență a SUA în Groenlanda a dus la convocarea însărcinatului cu afaceri al SUA de către Danemarca. Recent, a ieșit la iveală că Copenhaga a înființat o „gardă de noapte” însărcinată cu monitorizarea cuvintelor și acțiunilor imprevizibile ale lui Trump în timp ce Danemarca doarme.

În ciuda avertismentelor din raport, șeful DDIS, Thomas Ahrenkiel, a declarat că SUA sunt în continuare cel mai apropiat aliat al Danemarcei.

„Statele Unite au fost și continuă să fie garantul securității Europei prin implicarea lor în alianța transatlantică, prezența lor în Europa și prin umbrela nucleară americană”, a declarat el pentru postul de televiziune DR.

Raportul avertizează și asupra incertitudinii legate de rolul SUA ca „garant al securității europene”, riscul fiind de a spori „disponibilitatea Rusiei de a-și intensifica atacurile hibride împotriva NATO”.

„Amenințarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va crește, chiar dacă în prezent nu există amenințarea unui atac militar regulat împotriva regatului Danemarcei”, se arată în raport.