Peter Greene, găsit mort. Actorul din „Pulp Fiction” avea 60 de ani: „Nimeni nu juca un personaj negativ mai bine decât el”

Peter Greene, actor cunoscut pentru interpretarea unor personaje negative și criminali, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri, 12 decembrie, în locuința sa din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani.

Greene a fost găsit mort în apartamentul său din Lower East Side, a declarat managerul Gregg Edwards. Acesta nu a făcut publică cauza decesului, scrie NBC News.

Edwards a spus că a fost informat că în apartament se auzea muzică de peste 24 de ore, fapt care a determinat efectuarea unui control de bunăstare. Managerul a mai precizat că a vorbit cu Greene la începutul acestei săptămâni.

Moartea lui Greene a fost relatată inițial de New York Daily News. Actorul a interpretat personajul Zed, un paznic sadic și violator, în filmul lui Quentin Tarantino din 1994 „Pulp Fiction”, și a fost cunoscut și pentru rolul antagonistului Dorian din filmul „The Mask”, cu Jim Carrey, tot din 1994.

„Nimeni nu juca un personaj negativ mai bine decât Peter”, a spus Edwards într-un interviu telefonic. „Dar avea și o latură blândă, pe care majoritatea oamenilor nu o vedeau, și o inimă mare, din aur.”

Pe lângă rolurile sale secundare, Greene a avut un rol principal în filmul din 1993 „Clean, Shaven”, în care a interpretat un bărbat cu schizofrenie, suspectat de crimă și care, la un moment dat, se automutilează.

O recenzie din The New York Times a apreciat că interpretarea lui Greene a transformat personajul „într-unul profund chinuit și volatil, cineva care nici măcar nu trebuia să se taie pentru a capta atenția publicului”.

Peter Greene s-a născut în Montclair, New Jersey, la 8 octombrie 1965. A început să joace în teatru și film în jurul vârstei de 20 de ani, pe când locuia în New York, potrivit biografiei sale de pe site-ul IMDb.