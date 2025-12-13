Odesa, atacată de ruși cu rachete „Kinzhal”: trei nave turcești avariate. Putin îl ignoră pe Erdogan

Armata rusă a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu rachete asupra porturilor din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, printre care una încărcată cu provizii alimentare, anunță autoritățile ucrainene și Ministerul de Externe al Turciei.

Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin a promis represalii împotriva atacurilor cu drone maritime ale Kievului asupra tancurilor petroliere ale „flotei fantomă” a Moscovei, despre care se crede că sunt folosite pentru exportul de petrol. Potrivit Kievului, este principala sursă de finanțare a Rusiei pentru războiul său care durează de aproape patru ani.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce președintele turc Tayyip Erdogan i-a spus lui Putin că „un armistițiu limitat pentru instalațiile energetice și porturi ar putea fi benefic”, potrivit reuters.

Proprietarul navei, Cenk Shipping, a declarat că nava Cenk T a fost atacată în jurul orei 16:00, ora Ucrainei (14:00 GMT). Nu au existat victime printre membrii echipajului, iar pagubele au fost limitate, a adăugat acesta.

„Atacul vizează logistica civilă și transportul comercial”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba.

Rusia a atacat porturile ucrainene cu drone și rachete balistice, a adăugat Kuleba. El a spus că un angajat al unei companii private a fost rănit într-un atac separat asupra portului Odesa și că un încărcător de marfă a fost avariat acolo.

Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene a declarat pentru Reuters că, în total, trei nave au fost avariate, toate fiind deținute de Turcia. Purtătorul de cuvânt nu a furnizat însă detalii suplimentare.

Ministerul de Externe al Turciei a confirmat pagubele din portul Cernomorsk, adăugând că nu au fost raportate victime printre cetățenii turci.

„Reiterăm necesitatea unui acord prin care, pentru a preveni escaladarea conflictului în Marea Neagră, să fie suspendate atacurile care vizează siguranța navigației, precum și infrastructura energetică și portuară a părților”, se arată în declarația ministerului.

Cele trei mari porturi din Marea Neagră din regiunea Odesa sunt o arteră economică cheie pentru Ucraina, care este un important exportator de mărfuri.

În plus față de atacurile asupra tancurilor „flotei fantomă” a Moscovei, Ucraina a intensificat presiunea asupra Rusiei lovind ținte din Marea Caspică în această săptămână, inclusiv nave care ar fi transportat echipament militar și o platformă petrolieră importantă.