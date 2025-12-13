Secretarul armatei SUA ar fi fost exclus din negocierile de pace cu Ucraina. Decizia ar fi fost luată de Hegseth

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a retras pe secretarul armatei americane, Dan Driscoll, din negocierile de pace privind Ucraina, relatează The Telegraph, care citează surse.

Hegseth ar fi decis să-l excludă pe Driscoll din discuții după ce a ajuns la concluzia că acesta și-a depășit atribuțiile.

„[Driscoll – ed.] a fost văzut că se implică puțin prea mult și a fost pedepsit”, a declarat o persoană apropiată evenimentelor.

Potrivit surselor, în timp ce Pentagonul sub conducerea lui Hegseth a fost învăluit într-o atmosferă de paranoia, haos și contradicții interne, Driscoll a reușit până acum să fie atras în acest vârtej.

Poziția sa în cadrul administrației Donald Trump a avut o ascensiune rapidă și a devenit popular în rândul europenilor datorită experienței și calmului său.

Această atitudine a condus la preluarea unui rol de conducere în negocierile de pace din Ucraina. În noiembrie, a fost însărcinat să-i prezinte președintelui Volodimir Zelenski un „plan de pace” în 28 de puncte, despre care Trump spera că va aduce pacea între Rusia și Ucraina.

Acest rol l-a pus în postura de a fi cel mai înalt membru al administrației Trump care vizitează Ucraina.

În timpul acelei călătorii, luna trecută, Driscoll a fost însărcinat să obțină sprijinul lui Zelenski pentru „planul de pace” al SUA.

Ambasadorii europeni implicați în discuții l-au descris pe Driscoll ca pe un oficial care a arătat puțin interes în găsirea unui compromis ce ar putea ajuta partea ucraineană.

Stilul de negociere al lui Driscoll ar fi captat atenția președintelui american, care se mândrește cu propria reputație de negociator dur.

Driscoll ar fi trebuit să se întoarcă la Kiev în urmă cu două săptămâni pentru a continua discuțiile, dar nu s-a prezentat.

Oficialilor ucraineni li s-a spus, că va fi prezent la Paris luni, 1 decembrie, dar acesta a anulat din nou întâlnirea din scurt.

„Delegația noastră a fost surprinsă”, a declarat un oficial ucrainean, sugerând că Driscoll „nu a fost lăsat să vină”.

Oficialii ucraineni și europeni sunt de părere că absența lui Driscoll se explică printr-o luptă internă amplă pentru controlul asupra procesului de pace.

Ca prieten apropiat al vicepreședintelui american J.D. Vance, Driscoll a fost perceput ca făcând parte din grupul din cadrul administrației Trump ce promovează o poziție non-intervenționistă.

O a doua tabără, condusă de secretarul de stat american și consilier interimar pentru securitate națională, Marco Rubio, a preluat un rol mai important în discuții. Acest grup ar fi urmat să participe la o întâlnire la Paris între oficiali americani, europeni și ucraineni, sâmbătă, 12 decembrie.

Un al treilea grup, format din Steve Witkoff și Jared Kushner, joacă acum un rol mai vizibil în negocieri.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat că este „amuzant” cum tonul negocierilor se schimbă adesea în funcție de care dintre cele trei grupuri capătă întâietate la un moment dat.

Emisarul american Steve Witkoff se întâlnește cu Zelenski şi cu liderii europeni la Berlin

Anunțul a fost făcut vineri de către un oficial al Casei Albe pentru AFP, confirmând astfel o informaţie publicată de Wall Street Journal.

Cancelarul german Friedrich Merz îl va primi luni, la Berlin, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, celor doi urmând să li se alăture în cursul serii „numeroşi” şefi de stat şi de guvern europeni, inclusiv liderii UE şi NATO, a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al lui Merz, relatează agențiile internaționale de presă

Discuţiile vor avea drept subiect „stadiul negocierilor de pace în Ucraina”, a transmis purtătorul de cuvânt Stefan Kornelius într-un comunicat.

Întâlnirea bilaterală Merz-Zelenski va avea pe agendă relaţiile economice dintre cele două ţări, cu ocazia forumului economic germano-ucrainean ce are loc, ca în fiecare an, la Berlin.

O sursă guvernamentală britanică a confirmat participarea prim-ministrului Keir Starmer la discuţiile de luni seară în capitala germană.

Întrevederea are loc în contextul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, în condiţiile în care Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Kievului pentru a ajunge la un acord.

Europenii şi ucrainenii le-au cerut americanilor „garanţii de securitate” înainte de orice negocieri teritoriale în estul Ucrainei, a anunţat vineri preşedinţia franceză.

„Principala întrebare este ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina”, a declarat joi Merz la Berlin.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, cele două chestiuni esenţiale care au rămas de negociat sunt controlul regiunii estice Doneţk, unde au loc majoritatea luptelor, respectiv statutul centralei nucleare Zaporojie, ocupată de Moscova în sudul Ucrainei.