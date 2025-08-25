Video Ministerul Mediului organizează, luni, dezbatere publică pentru selecția șefului interimar de la Romsilva

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează luni o dezbatere publică, împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, în cadrul procesului de selecţie a directorului general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Selecţia candidaţilor

Potrivit ministerului, dintre cei 25 de candidaţi înscrişi până la data-limită de 18 august 2025, 17 au fost selectaţi şi au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de Administraţie al Romsilva a iniţiat procedura pentru numirea unui director general provizoriu pe 11 august 2025, mandatul urmând să fie de maximum cinci luni. Dosarele de candidatură au putut fi depuse până pe 18 august.

Criteriile de selecţie

Conform anunţului oficial, candidaţii trebuie să dovedească competenţe solide în mai multe domenii esențiale: management strategic și operațional; guvernanță corporativă și conformitate cu legislația specifică; administrarea resurselor forestiere și/sau a domeniilor conexe; planificare și gestionare a resurselor umane și financiare; comunicare instituțională și relații cu partenerii interni și externi.

De asemenea, trebuie să fie îndeplinite criteriile prevăzute de lege pentru exercitarea funcției. Acestea includ absența oricărei incompatibilități sau conflict de interese și prezentarea documentelor care să ateste studiile, experiența și reputația profesională.