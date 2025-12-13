Excavator surprins de dronele Gărzii de Mediu când îngropa gunoaie în Bihor. Reacția primarului

Garda de Mediu Bihor a anunțat prima confiscare a unui utilaj ca urmare a imaginilor surprinse de o dronă în județ. Este vorba despre un excavator care, în raza comunei Ciumeghiu, îngropa deșeuri.

„În urma efectuării unui zbor de supraveghere în raza UAT Ciumeghiu, a fost observată prezența unui excavator în imediata apropiere a localității Ghiorac, care îngropa deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă.

Excavatorul aparține unei societăți comerciale din Ciumeghiu și a fost închiriat până la sfârșitul lunii decembrie de către Primăria Ciumeghiu”, transmite Garda de Mediu Bihor pe Facebook.

În zona în care a fost identificat utilajul au fost constatate depozitări masive de deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 2 hectare, precizează sursa citată.

Prin urmare, utilajul a fost confiscat, iar Primăria Ciumeghiu a primit o amendă în valoare de 70.000 de lei. Totodată, în sarcina UAT Ciumeghiu a fost impusă măsura salubrizării zonei în care a fost descoperită depozitarea clandestină a deșeurilor.

Potrivit ProTV, primarul comunei spune însă că utilajul nu încerca să ascundă dezastrul de la marginea localității.

Sorin Huple — primar Ciumeghiu: „Nu acoperea nimic, noi pregăteam drumul, să avem acces la groapă, să o putem salubriza. Asta am făcut și până acum, n-am îngropat absolut nimic, cu buldozerul nu poți să-ngropi. Amenda, noi, oricum, o vom contesta, noi avem filmări, avem probe."

Instanța va stabili dacă amenda va fi anulată sau nu.

Primul control cu drone din țară a avut loc în localitatea Sintești, județul Ilfov. Noile echipamente, achiziționate prin PNRR, vor fi folosite pentru depistarea arderilor ilegale de deșeuri.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat acțiunea într-o postare pe Facebook, subliniind că imaginile captate de drone vor fi folosite ca probe în anchetele viitoare.

„Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar.

Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele.

La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a scris şi Diana Buzoianu pe Facebook, adăugând că aceste controale vor deveni regulate și vor fi extinse și în alte zone afectate de arderi ilegale, pentru a descuraja activitățile poluante și a întări aplicarea legii de mediu.