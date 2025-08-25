La concursul pentru șefia interimară a Romsilva s-a înscris și fostul director, acuzat că a dat ilegal prime de sute de mii de euro

Pe lista de candidați pentru noua conducere Romsilva apare și un nume controversat, cel al directorului care condus până acum Romsilva, Marius Dan Sîiulescu. În timpul mandatului său au curs bonusurile de pensionare și de performanță, în timp ce regia se confrunta cu pierderi uriașe, potrivit digi24.ro.

Sîiulescu a fost director interimar general al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva timp de un an și jumătate, perioadă de care este legat scandalul bonusurilor de pensionare.

Sîiulescu vrea postul de director general interimar al Romsilva

Cea mai mare vâlvă a făcut-o cazul directorul de la Direcția Silvică Arad, Teodor Țigan, care a primit 100.000 euro la pensionare, după care s-a reangajat în regie. La acel moment, Marius Dan Sîiulescu era director și tot în acea perioadă, Mircea Fechet, fostul ministru al Mediului, spunea că directorul de la Romsilva, Sîiulescu, avea un salariu brut lunar de 44.000 lei.

Marius Dan Sîiulescu aspiră acum la scaunul de director general interimar al regiei, alături de alți 16 candidați, de asemenea, directori ai direcțiilor silvice și ocoale silvice din țară.

„Există interviurile înregistrate”

Luni, 25 august, la Ministerul Mediului are loc o dezbatere publică la care participă peste 300 de participanți, dezbatere la care ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că viitorul director general interimar al Romsilva trebuie să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine instituţiei şi să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice, potrivit Antena 3 CNN.

„Un proces transparent care se întâmplă pentru prima dată pentru directorul general interimar. Ştim cu toţii cum au fost numiţi până acum directorii generali interimari... Eu mă bucur foarte mult şi vreau să mulţumesc pe această cale şi Consiliului de Administraţie că a aplicat nişte cerinţe de transparenţă (...) Pentru numirea viitoare care va fi făcută în cadrul Romsilva pentru prima dată, există interviurile care au fost înregistrate şi care vor fi publicate înţeleg mâine-poimâine pe site-ul Romsilva. Această idee a venit chiar de la reprezentanţii Consiliului de Administraţie şi pe această cale vreau din nou să aplaud dorinţa de transparenţă. Este exact în direcţia în care vrem să mergem mai departe”, a declarat ministrul

Diana Buzoianu a adăugat că rolul directorului general interimar pentru următoarele cinci luni este unul foarte important.

„Evident că ne dorim ca omul care va fi director general interimar să urmeze tot aşa o procedură cât de cât transparentă, în care să existe interviuri, în care să existe o o selecţie, poate aşa cum nu a mai fost făcută până acum. Rolul de director general interimar va avea inclusiv un impact asupra reorganizării Romsilva”, a spus Buzoianu.

„Vreau să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine Romsilva”

Ministrul Mediului a anunțat că, pentru candidați, va exista o serie de întrebări legate de criterii de etică

„Creau ca viitorul director general interimar care va fi pentru următoarele cinci luni şi va conduce Romsilva, să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine Romsilva, din contră, ne dorim să întărim profesionalismul, să aducem oameni care nu au avut dosare deschise la DNA, DIICOT, Parchete, să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice", a spus Diana Buzoianu, citată de Antena 3

Reorganizarea Romsilva va presupune tăierea a peste 90% din numărul directorilor.din 41 de direcții silvice în România și 99 de directori (fiecare direcție silvică are câte doi-trei directori). ministrul Diana Buzoianu își dorește să se ajungă la 12 direcții silvice cu 12 directori, potrivit digi24.ro, care precizează că, potrivit unor surse din minister, marți va alege directorul interimar al regiei.