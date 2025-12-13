search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un veteran al forțelor speciale

0
0
Publicat:

Operațiunea de a o scoate din Venezuela pe lidera opoziției venezuelene și laureata premiului Nobel, María Corina Machado, a fost una primejdioasă, însă a decurs fără probleme, a dezvăluit liderul misiunii pentru BBC.

Maria Corina Machado nobel jpg

„Apele sunt foarte agitate. E beznă totală. Folosim lanterne ca să comunicăm. E foarte înfricoșător, multe lucruri pot merge prost”, a declarat Bryan Stern, veteran al forțelor speciale americane și fondator al Fundației de Salvare a Taurilor Gri.

Operațiunea a fost totuși de succes, iar Machado a ajuns în siguranță la Oslo, Norvegia, înainte de miezul nopții de miercuri.

Lidera opoziției din Venezuela se ascundea în propria țară de la alegerile contestate de anul trecut și n-a mai fost văzută în public din ianuarie. Copiii ei adulți, pe care nu i-a mai văzut de doi ani, au întâmpinat-o la Oslo.

Grey Bull este specializată în misiuni de salvare și evacuări, în special din zonele de conflict și dezastre. Un reprezentant al echipei lui Machado a confirmat pentru CBS News, partenerul media american al BBC, că organizația se află în spatele operațiunii de salvare.

Stern a dezvăluit că Grey Bull și-a construit o prezență în Caraibe, inclusiv în Venezuela și pe insula vecină Aruba, timp de luni de zile, ca parte a pregătirilor pentru posibile operațiuni în Venezuela.

„Am construit infrastructură pe teren în Venezuela, menită pentru a-i scoate pe americani, aliați, britanici și alte persoane din țară în cazul în care începe războiul în Venezuela”, a declarat el.

Speculațiile cu privire la o posibilă acțiune militară a SUA împotriva Venezuelei s-au întețit în ultimele săptămâni, după ce președintele american Donald Trump i-a cerut președintelui Maduro să părăsească funcția, pe fondul acuzațiilor că acesta a trimis narcotice și criminali în SUA.

Cum a decurs misiunea

Potrivit veteranului american, provocarea principală în acest caz a fost scoaterea din țară a cuiva de profilul Maríei Corina Machado - dată fiind notorietate sa ca membră marcantă a opoziției din Venezuela.

Niciuna dintre infrastructurile pe care firma sa le construise în țară, a spus el, nu a fost „proiectată pentru a doua cea mai populară persoană din această țară, care în plus avea și o țintă pe spate”.

La primul contact cu echipa lui Machado, aceștia nu i-au dezvăluit identitatea, însă Stern a avut bănuielile sale.

Când au luat legătura cu el la începutul lunii decembrie, prin intermediul unei persoane care îi cunoștea pe cei din echipa Machado, se aflau la doua încercare de a o scoate din Venezuela, după ce planul inițial „nu a mers bine”, a spus Stern.

Operațiunea a fost supranumită „Dinamita de Aur”, o aluzie la faptul că „Nobel a inventat dinamita”, iar Machado încerca să ajungă la Oslo pentru a primi premiul Nobel pentru Pace.

Lucrurile s-au pus în mișcare rapid iar în câteva zile misiunea a fost finalizată: vineri a avut loc contactul cu echipa, duminică au intrat în acțiune, iar marți și-au încheiat misiunea.

Oamenii lui Machado au explorat mai multe posibilități de a o scoate din țară și în final s-au oprit la un plan ce presupunea o călătorie tumultoasă pe mare.

Pentru a-și proteja activitatea în Venezuela, Stern nu a putut dezvălui toate detaliile călătoriei.

Machado a schimbat două ambarcațiuni - una mică, care a preluat-o de pe uscat, și una un pic mai mare în care se afla veteranul și care a așteptat-o în largul coastelor.

Călătoria s-a desfășurat pe „ape foarte agitate”, cu valuri de până la trei metri, într-un „întuneric absolut”, a spus veteranul din forțele speciale.

„Călătoria nu a fost prea distractivă. A fost frig, am fost udați, eram cu toții uzi, valurile erau foarte puternice, și am folosit asta în avantajul nostru. Am reușit să o ducem pe uscat și la locul unde se afla avionul ei, iar ea a zburat apoi spre Norvegia.”

Pe parcursul călătoriei, s-au luat diverse măsuri pentru a masca și ascunde chipul lui Machado, inclusiv deghizare, dar și profilul ei digital.

„Amenințarea biometrică este reală”, subliniază el, adăugând că s-au asigurat că nu poate fi localizată prin intermediul telefonului.

Machado a dovedit un stoicism admirabil în fața condițiilor vitrege, mulțumindu-se cu un pulover pentru a se încălzi, dar fără a cere nimic altceva.

„Era udă leoarcă și înghețată și nu s-a plâns niciodată”, a râs el, recunoscând că operațiunea a fost primejdioasă, deoarece apele sunt nemiloase.

„Dacă conduc o barcă și i se arde un motor, înot spre Venezuela”, a glumit el.

Întrebat cum poate garanta siguranța venezuelenilor care au contribuit la operațiune, Stern a spus că aceștia și-au ascuns identitățile și, oricum „noi [Grey Bull] efectuăm o mulțime de operațiuni de diversiune”.

Mulți dintre cei care l-au ajutat nu au putut să-și dea seama că lucrează pentru el, în timp ce alții credeau că „știu toată povestea”, dar în realitate nu aveau nicio idee cu privite la ce se întâmplă.

„Unii oameni au făcut lucruri benigne din perspectiva lor - dar critice pentru misiunea noastră.”

Un alt detaliu care a putut fi dezvăluit de Stern este că operațiunea a fost finanțată de donatori, și nu de guvernul SUA: „Nu am primit niciodată o notă de mulțumire din partea guvernului SUA, darămite un dolar.” 

Stern a declarat că a acționat totuși coordonat cu unele state naționale, precum și cu serviciile de informații și diplomatice ale mai multor țări. Acestea au inclus alertarea SUA într-un mod „informal”.

Machado a declarat că intenționează să se întoarcă în Venezuela, dar Stern a dezvăluit că a sfătuit-o să nu facă acest lucru.

„I-am spus: «Nu te întoarce. Ești mamă. Avem nevoie de tine». Va face ce va face... Înțeleg de ce ar vrea să se întoarcă, pentru că este o eroină pentru poporul ei.”

„Mi-aș dori să nu se întoarcă; presimt însă că o va face.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
playtech.ro
image
Produsul lansat de Gabi Tamaș! Fostul fotbalist vrea să dea lovitura cu o nouă afacere chiar înainte de sărbători
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Anunțul ANAF privind plata taxelor. Cine trebuie să achite și câți români au făcut asigurare de sănătate DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani