Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un veteran al forțelor speciale

Operațiunea de a o scoate din Venezuela pe lidera opoziției venezuelene și laureata premiului Nobel, María Corina Machado, a fost una primejdioasă, însă a decurs fără probleme, a dezvăluit liderul misiunii pentru BBC.

„Apele sunt foarte agitate. E beznă totală. Folosim lanterne ca să comunicăm. E foarte înfricoșător, multe lucruri pot merge prost”, a declarat Bryan Stern, veteran al forțelor speciale americane și fondator al Fundației de Salvare a Taurilor Gri.

Operațiunea a fost totuși de succes, iar Machado a ajuns în siguranță la Oslo, Norvegia, înainte de miezul nopții de miercuri.

Lidera opoziției din Venezuela se ascundea în propria țară de la alegerile contestate de anul trecut și n-a mai fost văzută în public din ianuarie. Copiii ei adulți, pe care nu i-a mai văzut de doi ani, au întâmpinat-o la Oslo.

Grey Bull este specializată în misiuni de salvare și evacuări, în special din zonele de conflict și dezastre. Un reprezentant al echipei lui Machado a confirmat pentru CBS News, partenerul media american al BBC, că organizația se află în spatele operațiunii de salvare.

Stern a dezvăluit că Grey Bull și-a construit o prezență în Caraibe, inclusiv în Venezuela și pe insula vecină Aruba, timp de luni de zile, ca parte a pregătirilor pentru posibile operațiuni în Venezuela.

„Am construit infrastructură pe teren în Venezuela, menită pentru a-i scoate pe americani, aliați, britanici și alte persoane din țară în cazul în care începe războiul în Venezuela”, a declarat el.

Speculațiile cu privire la o posibilă acțiune militară a SUA împotriva Venezuelei s-au întețit în ultimele săptămâni, după ce președintele american Donald Trump i-a cerut președintelui Maduro să părăsească funcția, pe fondul acuzațiilor că acesta a trimis narcotice și criminali în SUA.

Cum a decurs misiunea

Potrivit veteranului american, provocarea principală în acest caz a fost scoaterea din țară a cuiva de profilul Maríei Corina Machado - dată fiind notorietate sa ca membră marcantă a opoziției din Venezuela.

Niciuna dintre infrastructurile pe care firma sa le construise în țară, a spus el, nu a fost „proiectată pentru a doua cea mai populară persoană din această țară, care în plus avea și o țintă pe spate”.

La primul contact cu echipa lui Machado, aceștia nu i-au dezvăluit identitatea, însă Stern a avut bănuielile sale.

Când au luat legătura cu el la începutul lunii decembrie, prin intermediul unei persoane care îi cunoștea pe cei din echipa Machado, se aflau la doua încercare de a o scoate din Venezuela, după ce planul inițial „nu a mers bine”, a spus Stern.

Operațiunea a fost supranumită „Dinamita de Aur”, o aluzie la faptul că „Nobel a inventat dinamita”, iar Machado încerca să ajungă la Oslo pentru a primi premiul Nobel pentru Pace.

Lucrurile s-au pus în mișcare rapid iar în câteva zile misiunea a fost finalizată: vineri a avut loc contactul cu echipa, duminică au intrat în acțiune, iar marți și-au încheiat misiunea.

Oamenii lui Machado au explorat mai multe posibilități de a o scoate din țară și în final s-au oprit la un plan ce presupunea o călătorie tumultoasă pe mare.

Pentru a-și proteja activitatea în Venezuela, Stern nu a putut dezvălui toate detaliile călătoriei.

Machado a schimbat două ambarcațiuni - una mică, care a preluat-o de pe uscat, și una un pic mai mare în care se afla veteranul și care a așteptat-o în largul coastelor.

Călătoria s-a desfășurat pe „ape foarte agitate”, cu valuri de până la trei metri, într-un „întuneric absolut”, a spus veteranul din forțele speciale.

„Călătoria nu a fost prea distractivă. A fost frig, am fost udați, eram cu toții uzi, valurile erau foarte puternice, și am folosit asta în avantajul nostru. Am reușit să o ducem pe uscat și la locul unde se afla avionul ei, iar ea a zburat apoi spre Norvegia.”

Pe parcursul călătoriei, s-au luat diverse măsuri pentru a masca și ascunde chipul lui Machado, inclusiv deghizare, dar și profilul ei digital.

„Amenințarea biometrică este reală”, subliniază el, adăugând că s-au asigurat că nu poate fi localizată prin intermediul telefonului.

Machado a dovedit un stoicism admirabil în fața condițiilor vitrege, mulțumindu-se cu un pulover pentru a se încălzi, dar fără a cere nimic altceva.

„Era udă leoarcă și înghețată și nu s-a plâns niciodată”, a râs el, recunoscând că operațiunea a fost primejdioasă, deoarece apele sunt nemiloase.

„Dacă conduc o barcă și i se arde un motor, înot spre Venezuela”, a glumit el.

Întrebat cum poate garanta siguranța venezuelenilor care au contribuit la operațiune, Stern a spus că aceștia și-au ascuns identitățile și, oricum „noi [Grey Bull] efectuăm o mulțime de operațiuni de diversiune”.

Mulți dintre cei care l-au ajutat nu au putut să-și dea seama că lucrează pentru el, în timp ce alții credeau că „știu toată povestea”, dar în realitate nu aveau nicio idee cu privite la ce se întâmplă.

„Unii oameni au făcut lucruri benigne din perspectiva lor - dar critice pentru misiunea noastră.”

Un alt detaliu care a putut fi dezvăluit de Stern este că operațiunea a fost finanțată de donatori, și nu de guvernul SUA: „Nu am primit niciodată o notă de mulțumire din partea guvernului SUA, darămite un dolar.”

Stern a declarat că a acționat totuși coordonat cu unele state naționale, precum și cu serviciile de informații și diplomatice ale mai multor țări. Acestea au inclus alertarea SUA într-un mod „informal”.

Machado a declarat că intenționează să se întoarcă în Venezuela, dar Stern a dezvăluit că a sfătuit-o să nu facă acest lucru.

„I-am spus: «Nu te întoarce. Ești mamă. Avem nevoie de tine». Va face ce va face... Înțeleg de ce ar vrea să se întoarcă, pentru că este o eroină pentru poporul ei.”

„Mi-aș dori să nu se întoarcă; presimt însă că o va face.”