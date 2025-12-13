SUA au trimis primii imigranți ilegali într-o țară nerecunoscută de România

Statele Unite au deportat primii imigranți ilegali în Kosovo, o țară nerecunoscută oficial de România, descrisă de premierul Albin Kurti drept „cel mai proamerican popor din lume”.

Potrivit lui Kurti, Kosovo îi primește pe cei pe care SUA nu-i mai doresc pe teritoriul lor. Numărul exact al deportaților și detalii despre naționalitatea acestora nu au fost făcute publice, relatează AFP.

„Țara noastră îi primește pe cei pe care Statele Unite nu-i mai vor pe teritoriul lor”, a spus Kurti într-un interviu acordat joi seara unui post local, fără să ofere detalii despre data sosirii, naționalitatea sau locația exactă a deportaților.

Acordul dintre SUA și Kosovo, semnat în luna iunie, prevede primirea a 50 de persoane pe o perioadă de un an, cu scopul de a le facilita întoarcerea în siguranță în țările lor de origine.

Gestul autorităților kosovare este văzut ca un semn de recunoștință față de sprijinul constant al Statelor Unite pentru independența țării.

Kosovo rămâne, totuși, un stat profund proamerican: steaguri ale SUA flutură în capitala Priștina, iar principalele bulevarde poartă numele foștilor președinți americani George W. Bush și Bill Clinton.

Influența americană în Kosovo se reflectă și în plan economic, prin proiecte și investiții semnificative.

Anterior acordului cu SUA, Kosovo ratificase un alt parteneriat cu Danemarca, în valoare de 200 de milioane de euro, pentru găzduirea unor deținuți străini condamnați, care își pot ispăși pedeapsa în închisori kosovare.

România este unul dintre cele cinci state membre ale Uniunii Europene care nu recunosc statutul de stat independent al Kosovo, alături de Spania, Grecia, Cipru și Slovacia.

România menține relații diplomatice bune cu Serbia și sprijină, în general, poziția Belgradului conform căreia Kosovo este o provincie autonomă, nu un stat independent.