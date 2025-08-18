Interes pentru funcția de director general interimar la Romsilva. Ministrul Mediului: 24 de oameni vor participa la interviuri

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 18 august, că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar Romsilva.

Începând de miercuri, Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva, a transmis Buzoianu.

„Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfășoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu ușile închise un director general interimar. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care s-au înscris în acest proces”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul Mediului a spus că interviurile vor fi realizate în mod obiectiv.

„Acum mai e un pas uriaș de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv. Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine șeful cu numele în pix. Membrii Consiliului de Administrație au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit și care vrea să reformeze această instituție”, a precizat Buzoianu.