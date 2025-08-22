Premieră la Romsilva: dezbatere publică pentru selecția noului director interimar

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, pentru prima dată în istoria Romsilva, procesul de selecție a directorului general interimar va include o dezbatere publică.

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că acest demers marchează o premieră pentru Regia Națională a Pădurilor. „Pentru prima dată în istoria Romsilva a existat un call public pentru directorul general interimar. 25 de persoane și-au depus candidatura! 17 au fost validate și au susținut interviuri pe parcursul a două zile! Interviurile au fost înregistrate și vor fi urcate public!”, a declarat ministra Mediului.

Dezbaterea publică va avea loc luni, înainte ca membrii Consiliului de Administrație să ia decizia finală privind numirea interimarului. „Luni facem încă un pas în direcția transparenței! Am invitat membrii Consiliului de Administrație alături de societatea civilă, înainte ca aceștia să ia decizia finală, pentru a asculta așteptările acestora cu privire la următorul mandat de director general interimar”, a subliniat Diana Buzoianu.

Participare deschisă până duminică seara

Cei care doresc să participe la dezbatere se pot înscrie până duminică, la ora 20:00, prin completarea formularului disponibil în comentariile postării oficiale și pe site-ul Ministerului Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că acest pas este doar începutul unui proces mai amplu de colaborare între instituții și societatea civilă: „Un pas mic, dar extrem de important pentru a construi podurile necesare între toți actorii cheie care trebuie să muncească împreună pentru a proteja pădurile României! Continuăm să muncim cu sens!”.