Ionuț Moșteanu condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Încă un act de provocare și intimidare din partea Federației Ruse”

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis, vineri, un mesaj prin care condamnă incursiunea a trei avioane rusești în spațiul aerian al Estoniei.

„Condamn cu fermitate încălcarea spațiului aerian estonian de către aeronave militare rusești. Acesta este încă un act de provocare și intimidare din partea Federației Ruse – parte a unui tipar de provocări menit să destabilizeze flancul estic al NATO și să testeze unitatea noastră”, a scris Ionuț Moșteanu pe platforma X.

Potrivit acestuia, „România este în deplină solidaritate cu Estonia. Împreună cu Aliații noștri, vom continua să consolidăm apărarea flancului estic și să facem clar că fiecare centimetru din spațiul aerian NATO este protejat.”

Reacția vine după ce trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas vreme de 12 minute.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, de asemenea, un mesaj de solidaritate în urma incidentului: „România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Această acțiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”, a scris ministrul Oana Țoiu pe X.

Este a treia încălcare a spațiului aerian NATO în ultimele două săptămâni, după ce drone rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni care au fost condamnate de NATO.