Mii de fermieri nu și-au încasat integral subvențiile din 2025. Tanczos Barna invocă probleme la softul APIA

Aproximativ 10.000 de fermieri nu au încasat integral subvențiile pentru 2025 până la termenul limită. Ministrul interimar al Agriculturii spune că situația este generată în principal de problemele sistemului informatic al APIA.

Aproximativ 10.000 de fermieri din România nu au încasat integral subvențiile aferente campaniei agricole din 2025 până la termenul de 30 iunie, stabilit pentru finalizarea plăților de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În condițiile în care restul fermierilor au intrat în procedura de plată, iar cea mai mare parte a sumelor a fost deja autorizată, ei reprezintă circa 1,4% din totalul beneficiarilor eligibili.

Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat miercuri, 1 iulie, că aceste întârzieri către fermieri au apărut din cauza sistemului informatic utilizat de APIA în campania din acest an, care a îngreunat finalizarea verificărilor și a unor plăți.

Potrivit datelor prezentate de el, APIA a autorizat la plată 1,924 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un grad de absorbție de 98,6% din fondurile europene destinate plăților directe. În total, au fost validați 696.145 de fermieri, adică 99,97% dintre cei declarați eligibili.

„A fost o perioadă plină de provocări. APIA se confruntă în continuare cu probleme generate de lipsa unor sisteme informatice necesare pentru campania de plăți din 2025 și continuă să depună eforturi pentru a efectua toate verificările și plățile în cazul fermierilor blocați. Procentul fermierilor care, din diverse motive, nu au încasat integral sumele solicitate prin cererile de plată este de aproximativ 1,4%”, a scris Tanczos Barna.

În acest context, ministrul interimar al Agriculturii atrage atenția că perioada următoare ar trebui folosită pentru pregătirea din timp a viitoarelor campanii de plată, astfel încât întârzierile în procesarea subvențiilor să fie evitate în anii următori.

În prezent, mai spune el, APIA continuă controlul administrativ al cererilor depuse în acest an, urmând ca ulterior să fie demarate și verificările pe teren, necesare pentru finalizarea completă a procesului de plată.