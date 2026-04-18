Noua metodă a escrocilor pentru a pune mâna pe banii fermierilor români. Li se promit subvențiile agricole și li se iau banii din conturi

Fermierii români au intrat în vizorul escrocilor, potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care avertizează că mai multe persoane au primit mesaje false prin care li se cer date bancare sub pretextul actualizării dosarelor.

Escrocii își schimbă rapid metodele și profită de orice context care le poate oferi acces la noi victime, iar de această dată în centrul unei tentative de fraudă au ajuns fermierii care așteaptă subvențiile agricole.

Pentru că această perioadă coincide cu plata sumelor acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), infractorii au lansat o campanie de mesaje SMS în care folosesc în mod fraudulos numele instituției pentru a încerca să obțină date personale și bancare.

Avertismentul a fost transmis chiar de APIA, după ce instituția a constatat că mai mulți beneficiari au primit pe telefon mesaje care par, la prima vedere, să provină din partea agenției. În realitate, mesajele conțin linkuri către un site neoficial, plata-apia.ro, care nu are nicio legătură cu instituția.

„A fost identificată o campanie de mesaje SMS false trimise către o parte din beneficiarii plăților APIA, transmise în numele APIA, care conțin link-uri către un site neoficial plata-apia.ro, site ce nu aparține APIA. Aceste mesaje nu aparțin APIA!”, a transmis instituția pe Facebook, sâmbătă, 18 aprilie.

Mesajele trimise către fermieri solicită, sub diferite pretexte, actualizarea conturilor bancare sau confirmarea unor informații din dosar, tocmai pentru a crea impresia că plata subvenției ar putea fi blocată dacă beneficiarul nu reacționează imediat.

Pentru a evita compromiterea datelor, APIA le cere fermierilor să nu acceseze linkurile primite și să nu transmită niciun fel de informații personale, pentru că actualizarea datelor bancare nu se face niciodată prin SMS sau prin accesarea unor linkuri primite pe telefon, ci exclusiv prin contact direct cu funcționarul care gestionează dosarul, pe baza unui extras de cont depus oficial.

Fermierilor care au accesat deja linkul sau au introdus date în platforma falsă li se recomandă să contacteze urgent banca şi să blocheze contul.

APIA a anunțat că autoritățile competente au fost deja sesizate în legătură cu această tentativă de fraudă și îi îndeamnă pe toți beneficiarii să șteargă mesajele primite și să ignore orice solicitare venită prin SMS privind modificarea conturilor bancare.