Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Video Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna: Acordul Mercosur „este o amenințare în continuare la adresa fermierilor din Europa”

Vicepremierul Tanczos Barna a transmis miercuri, 29 aprilie, că acordul Mercosur, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 mai, „este o amenințare în continuare la adresa fermierilor din Europa, nu doar la adresa fermierilor din România.”

Tanczos Barna/FOTO: Inquam photos/Cosmin Enache
După ședința de Guvern de miercuri, 29 aprilie, ministrul interimar al Agriculturii, vicepremierul Tanczos Barna, a transmis că au fost aprobate ajutoarele pentru fermieri (atât pentru sectorul vegetal, cât și zootehnic) pentru anul 2025.

„Vorbim de hotărâre de guvern extrem de importantă pentru fermieri și pentru procedurile de plată derulate de APIA, potrivit ordonanței de urgență care reglementează gestionarea fondurilor FEGA și FEADR. Am aprobat ajutoarele tranzitorii pentru anul de cerere 2025, am aprobat plafoanele pentru sectorul zootehnic și pentru sectorul vegetal.

În sectorul vegetal, pentru culturile sfeclă de zahăr, orez, tutun, cânepă pentru fibră, in pentru fibră și pentru culturile amplasate pe teren arabil. La fel, am aprobat pentru sectorul zootehnic aceste ajutoare extrem de importante pentru schema de plată cuplată de producție pentru specia bovine ANT 7, schema de plată cuplată de producție pentru specia bovine, sectorul carne ANT 8 și schema de plată cuplată de producție pentru specia ovine și caprine ANT 9”, a transmis Barna.

Acesta a anunțat că suma prevăzută este de 308 milioane de lei pentru sectorul vegetal, respectiv 610 milioane de lei pentru sectorul zootehnic.

„Este vorba de peste 180 de milioane de euro, sume care pot intra în procedurile de autorizare la APIA și pot ajunge în conturile fermierilor. Am preluat din mers aprobarea, vizarea acestor acte normative. Fermierii n-au nicio vină și trebuie să primească subvențiile inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic.

Avem pe circuitul de avizare, de asemenea, câteva acte normative importante care vor fi aprobate înainte de votul de săptămâna viitoare cu privire la moțiunea de cenzură depusă aici. Vom aproba, cel târziu luni, ajutorul pentru energia electrică la irigații, vom aproba pentru culturile de usturoi și cartof acele scheme de sprijin care sunt deja uzuale și se aprobă an de an aproape pentru sere, solarii, pentru tomate.

La fel, o schemă de sprijin și avem pe circuitul de avizare o ordonanță de urgență extrem de importantă din punctul de vedere al PNRR-ului, un jalon cu o corecție financiară foarte mare dacă nu se realizează.”

Ministrul interimar mai anunță că au început plățile pentru schemele de mediu și climă, o parte din bani a ajuns deja la fermieri, iar autoritățile lucrează cu AFIR și APIA pentru a grăbi distribuirea restului de aproximativ 1,7 miliarde de lei, astfel încât sumele să ajungă cât mai repede în conturi.

Criza din Orientul Mijlociu scumpește îngrășămintele. Fermierii români avertizează că producția ar putea scădea

Tanczos Barna, despre posibilitatea ca UDMR să facă parte dintr-un guvern minoritar

Întrebat dacă UDMR ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar, Barna a spus că „inclusiv această variantă este una care poate funcționa în cazul în care există un acord politic pentru susținerea unui guvern minoritar”.

Acesta adaugă că este inacceptabil ca UDMR „să facă parte dintr-un guvern care să aibă, în orice formă, susținerea AUR.”

Vicepremierul precizează că, după votul moțiunii de cenzură, vor începe consultările politice, negocierile politice între partidele care pot forma coaliție.

„Există în continuare șanse teoretice pentru a rămâne în această coaliție de patru. Există acum și varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce avem și rezultatul votului de la moțiunea de cenzură.”

Despre acordul Mercosur

Întrebat despre acordul Mercosur, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 mai, Barna avertizează că acordul „este o amenințare în continuare la adresa fermierilor din Europa, nu doar la adresa fermierilor din România.”

„Cu siguranță nu vor exista falimente generate imediat de Mercosur. Mercosur este un acord economic care prevede și alte elemente decât agricultura. Agricultura nu a fost în centrul atenției la aprobarea acestui acord. Obligația noastră, a guvernului, este să găsim soluțiile de sprijin pentru fermieri, pentru a căuta oportunități în această situație. Cel mai important, din punctul de vedere al piețelor astăzi, este găsirea unei soluții pentru piața de carne.”

Nu în ultimul rând, vicepremierul spune că guvernul poartă discuții cu producători, procesatori și retaileri pentru a găsi soluții prin care carnea de porc românească să ajungă mai ușor și mai rapid la consumatori.

Autoritățile, împreună cu instituții precum ANSVSA și ANPC, caută măsuri de sprijin pentru producători, în contextul unei concurențe puternice și al importurilor mari, astfel încât fermierii români să poată vinde în condiții corecte pe piața internă, transmite ministrul interimar al Agriculturii.

