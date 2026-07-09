„Medicamentul Barbie”, un nou trend pe TikTok. Dermatologii avertizează asupra riscurilor

Un nou trend devenit viral pe TikTok îi îngrijorează pe dermatologi. Influenceri din mai multe țări promovează așa-numitul „medicament Barbie”, o substanță cunoscută sub numele de melanotan II, despre care susțin că oferă un bronz intens fără expunere la soare.

Specialiștii avertizează însă că produsul nu este aprobat pentru uz cosmetic și este interzis în mai multe state, inclusiv în Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Danemarca. Cu toate acestea, substanța continuă să fie comercializată online sub formă de injecții sau spray-uri nazale, iar videoclipurile care îi promovează efectele adună milioane de vizualizări.

„Ceea ce este vândut pe rețelele sociale drept o metodă rapidă și «sigură» de bronzare este o substanță neaprobată, administrată fără supraveghere medicală, fără control al calității și, adesea, fără ca utilizatorii să știe exact ce conține flaconul”, a declarat dermatologul și cercetătorul Simone Goldinger pentru ScienceAlert.

Cum acționează melanotan II

Melanotan II a fost dezvoltat în anii '80 în cadrul unui program de cercetare al Universității din Arizona, care urmărea obținerea unui bronz fără expunere la razele ultraviolete.

Substanța imită acțiunea hormonului alfa-stimulator al melanocitelor și stimulează producția de melanină, pigmentul responsabil de culoarea pielii.

Cercetătorii au descoperit ulterior că aceasta produce și alte efecte asupra organismului, inclusiv asupra funcției sexuale masculine, unul dintre cele mai grave efecte adverse raportate fiind priapismul – o erecție dureroasă și prelungită care reprezintă o urgență medicală.

Cea mai mare îngrijorare a dermatologilor privește însă efectele asupra pielii.

Deși unii utilizatori susțin că melanotan II ar proteja împotriva cancerului de piele, experții spun că nu există dovezi științifice care să confirme acest lucru. Dimpotrivă, unele studii au indicat o posibilă asociere între utilizarea substanței și apariția melanomului, cea mai agresivă formă de cancer de piele, chiar dacă legătura nu a fost demonstrată definitiv.

„Din punctul de vedere al dermatologilor, cea mai mare îngrijorare este efectul asupra alunițelor. Există rapoarte privind apariția melanomului la persoane care utilizau melanotan, ceea ce are sens din punct de vedere biologic, deoarece substanța stimulează în mod constant proliferarea celulelor pigmentare”, a explicat Simone Goldinger.

Specialiștii atrag atenția că melanotan II poate închide la culoare alunițele existente și poate favoriza apariția unora noi, ceea ce îngreunează depistarea precoce a unui eventual melanom.

Un mit periculos: bronzul nu protejează împotriva cancerului

Medicii avertizează și asupra unui alt risc major: falsa impresie că pielea bronzată oferă protecție împotriva razelor ultraviolete.

Un studiu publicat în 2025, care a analizat experiențele a 29 de utilizatori de melanotan II, a arătat că majoritatea credeau că substanța îi protejează împotriva cancerului de piele deoarece previne arsurile solare.

Experții resping categoric această idee.

„Melanotan II nu protejează pielea împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete. Acesta este un mit foarte răspândit. Oamenii cred că bronzul îi protejează de arsurile solare sau de cancerul de piele, însă nu este adevărat. Folosirea cremei cu protecție solară rămâne esențială”, a subliniat Goldinger.

Potrivit dermatologilor, popularitatea tot mai mare a melanotan II pe rețelele sociale evidențiază lipsa unor reglementări eficiente privind promovarea unor astfel de produse și riscul ca utilizatorii să fie influențați de conținut care minimizează sau ignoră complet efectele adverse.