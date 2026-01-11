Video „365 de nasturi”, primul trend viral pe TikTok al anului 2026. Cum a devenit o simplă rezoluție de Anul Nou un meme pe internet

Ceea ce a pornit ca o simplă rezoluție de Anul Nou s-a transformat, fără intenție, într-un fenomen cultural și într-un slogan care definește începutul de an. „365 de nasturi” poate fi considerat primul trend lansat pe TikTok al acestui an.

Totul a început cu un videoclip postat de o utilizatoare, Tamara, care și-a prezentat strategia de auto-îmbunătățire: să aibă 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi a anului, ca simbol fizic al trecerii timpului și ca o reamintire pentru a trăi mai conștient, relatează Euronews.

„O să îmi iau 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi, pentru că vreau să fac mai multe lucruri și pentru că mă sperie trecerea timpului, așa că vreau să fiu mai conștientă de asta”, a explicat tânăra.

Ideea a stârnit curiozitatea și confuzia internauților, care au început să se întrebe ce urma să facă, concret, cu nasturii: să îi strângă într-un borcan, să îi poarte, să îi arunce, să îi numere zilnic?

Răspunsurile Tamarei nu au adus prea multă claritate, iar la un moment dat, iritată de avalanșa de întrebări, aceasta a răspuns: „Ideea asta trebuie să aibă sens doar pentru mine și nu simt nevoia să o explic nimănui”.

Fenomen internațional

Replica a devenit imediat virală și s-a transformat într-un meme care a început să circule online. În doar câteva zile, „365 de nasturi” a fost adoptat ca motto al începutului de an, simbolizând libertatea de a face lucruri care au sens personal, fără a da explicații tuturor.

Pe 2 ianuarie, platforma Tumblr a declarat, într-o postare pe X, că 2026 este „anul celor 365 de nasturi”. Contul oficial al Empire State Building a preluat și el sloganul „nu simt nevoia să explic nimănui”, iar echipa de fotbal american Philadelphia Eagles a publicat pe TikTok un clip cu o cutie plină de nasturi și mesajul: „Bine, Tamara, și acum ce facem?”.

Fenomenul a ajuns și în muzică. Trupa Karma Creek a lansat piesa „Tamara’s Button Song”, folosind replicile ei.

Astfel, expresia „365 de nasturi” poate fi folosită ca filozofie de viață, fie ca glumă colectivă despre cât de repede o idee banală poate fi transformată pe internet într-un simbol și un limbaj comun.