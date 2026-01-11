search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „365 de nasturi”, primul trend viral pe TikTok al anului 2026. Cum a devenit o simplă rezoluție de Anul Nou un meme pe internet

0
0
Publicat:

Ceea ce a pornit ca o simplă rezoluție de Anul Nou s-a transformat, fără intenție, într-un fenomen cultural și într-un slogan care definește începutul de an. „365 de nasturi” poate fi considerat primul trend lansat pe TikTok al acestui an.

Răspunsurile Tamarei nu au adus prea multă claritate. FOTO: captură video TikTok
Răspunsurile Tamarei nu au adus prea multă claritate. FOTO: captură video TikTok

Totul a început cu un videoclip postat de o utilizatoare, Tamara, care și-a prezentat strategia de auto-îmbunătățire: să aibă 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi a anului, ca simbol fizic al trecerii timpului și ca o reamintire pentru a trăi mai conștient, relatează Euronews.

„O să îmi iau 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi, pentru că vreau să fac mai multe lucruri și pentru că mă sperie trecerea timpului, așa că vreau să fiu mai conștientă de asta”, a explicat tânăra.

Ideea a stârnit curiozitatea și confuzia internauților, care au început să se întrebe ce urma să facă, concret, cu nasturii: să îi strângă într-un borcan, să îi poarte, să îi arunce, să îi numere zilnic?

Răspunsurile Tamarei nu au adus prea multă claritate, iar la un moment dat, iritată de avalanșa de întrebări, aceasta a răspuns: „Ideea asta trebuie să aibă sens doar pentru mine și nu simt nevoia să o explic nimănui”.

Fenomen internațional

Replica a devenit imediat virală și s-a transformat într-un meme care a început să circule online. În doar câteva zile, „365 de nasturi” a fost adoptat ca motto al începutului de an, simbolizând libertatea de a face lucruri care au sens personal, fără a da explicații tuturor.

Pe 2 ianuarie, platforma Tumblr a declarat, într-o postare pe X, că 2026 este „anul celor 365 de nasturi”. Contul oficial al Empire State Building a preluat și el sloganul „nu simt nevoia să explic nimănui”, iar echipa de fotbal american Philadelphia Eagles a publicat pe TikTok un clip cu o cutie plină de nasturi și mesajul: „Bine, Tamara, și acum ce facem?”.

Fenomenul a ajuns și în muzică. Trupa Karma Creek a lansat piesa „Tamara’s Button Song”, folosind replicile ei.

Astfel, expresia „365 de nasturi” poate fi folosită ca filozofie de viață, fie ca glumă colectivă despre cât de repede o idee banală poate fi transformată pe internet într-un simbol și un limbaj comun.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Pe cine mizează Fabio Capello în derby
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Uscătorul este proprietate comună sau nu? De cine poate fi folosit şi cum
playtech.ro
image
El este jucătorul care i-a impresionat pe șefii lui Dinamo. A pus 6 kilograme de masă musculară pe el și va fi cel mai bine plătit din lot
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care n-au cauciucuri de iarnă în aceste zile. Mii de lei și zeci de puncte de penalizare pentru șoferii inconștienți
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Rose McGowan foto Profimedia jpg
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!