„Big Yahu”, meme-ul viral de pe TikTok care îl transformă pe premierul Netanyahu într-un lider „atotputernic”

De la începutul anului, pe rețelele de socializare s-a răspândit un trend în care premierul israelian Benjamin Netanyahu este poreclit „Big Yahu” („Marele Yahu”) și prezentat drept un lider măreț de către adolescenți și tinerii adulți. În timp ce unii spun ironic că sunt plătiți pentru a face propagandă pro-Israel, alții îi cer ajutorul în situații absurde.

Potrivit Know Your Meme, un site recunoscut pentru documentarea trendurilor și meme-urilor, porecla „Big Yahu” a început să se răspândească în primele săptămâni ale anului 2026, atât pe Instagram, cât și pe TikTok.

La 13 ianuarie 2026, utilizatorul de Instagram lleyton.page a postat un videoclip de comedie despre primirea unui apel de la „Big Yahu” și despre faptul că se alătură Mossadului (agenția națională de informații a Israelului). Clipul a strâns peste un milion de vizualizări într-o lună.

La 2 februarie, utilizatorul de TikTok @nicklingg a publicat un montaj video cu Benjamin Netanyahu, însoțit de descrierea: „Benjamin Netanyahu este cel mai mare lider din toate timpurile, fără nicio îndoială. Cu toții putem fi de acord că Big Yahu este un lider muncitor și extraordinar”, videoclipul acumulând peste 940.000 de vizualizări într-o săptămână.

În aceeași lună, utilizatorul de Instagram kaazty a postat un meme despre „schimbarea de atitudine” după ce ar fi primit 7.000 de dolari de la „Big Yahu”, o referire la afirmațiile potrivit cărora Israelul ar plăti influenceri pentru a distribui propagandă pro-israeliană.

Postarea a adunat peste 110.000 de vizualizări în patru zile.

Un alt trend asemănător, intitulat „Save me, Netanyahu” („Salvează-mă, Netanyahu”)

Potrivit unui blog publicat de Omer Biran, cercetător în politici publice la Universitatea Reichman, pe site-ul Times of Israel, unii tineri se filmează cerând ajutor de la premierul israelian în situații absurde.

De exmplu, o persoană s-a filmat plângând în fața unui morman de zăpadă din curtea casei sale. „Benjamin, te rog”, a spus el printre lacrimi, „Netanyahu, știu că mă auzi. Salvează-mă. E prea multă zăpadă.” Acest videoclip face parte din trendul „Save me, Netanyahu” („Salvează-mă, Netanyahu”).

Controversele din jurul lui Benjamin Netanyahu

Cu toate acestea, premierul israelian Benjamin Netanyahu este o figură controversată. Pe plan intern, el este vizat de un proces de corupție. În 2020, Netanyahu a devenit primul premier israelian aflat în funcție care a fost judecat penal.

Netanyahu este acuzat de fraudă, abuz de încredere și luare de mită. Printre acuzații se numără faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicații Bezeq în perioada în care era ministru al Comunicațiilor. De asemenea, ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat că a încercat să negocieze o acoperire mediatică mai favorabilă în două publicații israeliene.

Procesul, deschis în mai 2020 și amânat de mai multe ori, continuă și în prezent. Netanyahu a respins constant acuzațiile și susține că este victima unei „cabale” politice care încearcă să îl înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.

Pe plan extern, în 2024, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant, pentru crimele de război comise în Gaza.

„Camera preliminară I a CPI respinge contestațiile statului Israel privind competența și emite mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu și Yoav Gallant”, se arată în mesaj, scrie jpost.com.

Tribunalul internaţional cu sediul la Haga investighează încă din 2014 denunţurile privind presupuse crime de război comise de trupele israeliene şi de miliţiile palestiniene. Dar Israelul nu recunoaşte autoritatea acestei instanţe internaţionale pentru investigaţii în teritoriile palestiniene ocupate, iar congresmeni americani au ameninţat CPI cu represalii dacă emite mandate de arestare împotriva unor politicieni israelieni.