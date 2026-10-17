Mașină de lux de 70.000 de euro, căutată în Suedia, descoperită în Portul Constanța. Unde urma să ajungă

Un autoturism de lux, în valoare de 70.000 de euro, căutat de autoritățile din Suedia pentru confiscare, a fost descoperit de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Mașina urma să fie transportată cu o navă în Georgia.

Mașina a fost indisponibilizată Foto: Poliția de Frontieră

Autoturismul a fost identificat în 16 octombrie, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea asupra unui ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek.

În semiremorca acestuia, oamenii legii au descoperit un autoturism de lux. Verificările documentelor și ale seriei de șasiu au arătat că mașina figura în evidențele autorităților suedeze ca bun căutat în vederea confiscării.

Mașina urma să fie transportată în Georgia

Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, autoturismul, evaluat la 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO, utilizată pentru transportul mărfurilor, și exportat în Georgia.

Mașina a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru tăinuire, infracțiune prevăzută de articolul 270, alineatul 1, din Codul penal.