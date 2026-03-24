Un cetățean grec a rămas fără Range Rover-ul de 40.000 de euro cu care a încercat să intre în România. Ce au descoperit polițiștii

Un cetățean grec a fost oprit la intrarea în România la volanul unui Range Rover de lux căutat de autoritățile din Belgia. Mașina, evaluată la aproximativ 40.000 de euro, a fost reținută de polițiștii de frontieră din Timiș.

Polițiștii de frontieră din județul Timiș au descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița un autoturism de lux căutat de autoritățile belgiene. Incidentul a avut loc pe 21 martie, în jurul orei 11.00, când un cetățean grec de 51 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România la volanul unui Range Rover înmatriculat în Grecia.

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, au apărut suspiciuni legate de proveniența mașinii. Autoturismul figura în bazele de date internaționale ca fiind bun căutat pentru confiscare, alerta fiind emisă de autoritățile din Belgia, potrivit unui comunicat al Poliţiei de Frontieră.

Mașina, evaluată la aproximativ 40.000 de euro (echivalentul a circa 200.000 de lei), a fost reținută și dusă la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Moravița pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile efectuează verificări pentru infracțiunea de tăinuire. În paralel, oamenii legii urmează să ia toate măsurile legale ce se impun în acest caz.