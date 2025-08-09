Video Un Porsche de 90.000 de euro furat din Polonia, descoperit în Portul Constanţa. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud, aflaţi în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra unei autoutilitare ce transporta două autoturisme, care era în posesia unui cetăţean belarus.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare)”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.