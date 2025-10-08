Marian Godină, mesaj dur pentru cei care ironizează avertizările privind ciclonul Barbara: „Unii sunt incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși”

Marian Godină a reacționat la adresa celor care au luat în derâdere avertizările autorităților legate de ciclonul Barbara. El a făcut o paralelă între situația din România și tragedia provocată de uraganul Katrina, despre care a vizionat recent un documentar pe Netflix.

„Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritătile au anunțat că va ajunge în România. Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte”, a scris Godină pe Facebook, criticând atitudinea celor care „se hăhăiau în comentarii” și minimalizau posibilele efecte ale fenomenului meteo.

Celebrul polițist a menționat, printre cei vizați, un „fost colonel” și o „cucoană supraponderală”, pe care i-a ironizat pentru modul în care au reacționat la avertizările meteo. „Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla”, a comentat el ironic.

Godină i-a întrebat pe cei care fac glume pe seama ciclonului dacă au văzut vreodată efectele reale ale unei calamități naturale.

„I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiti să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor”, a adăugat el.

În mesajul său, Godină a subliniat că o furtună care nu produce pagube este „un motiv de bucurie, de mulțumire lui Dumnezeu”, nu de batjocură, și a reamintit că, în timp ce unii glumesc, pompierii, polițiștii, jandarmii și militarii sunt mobilizați pentru a interveni în caz de nevoie.

„Faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu. E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte. Noi da”, a scris acesta.

În final, Marian Godină a avertizat că nepăsarea și ironiile pot avea consecințe grave, amintind că și în cazul uraganului Katrina oamenii au ignorat avertizările: „Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând. Dar Katrina a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât.”

Postarea s-a încheiat cu o notă ironică la adresa jurnalistului Robert Turcescu.

După ce ieri meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale și anunțau cantități uriașe de apă, cum nu au mai fost de 20 ani, iar autoritățile au emis alerte extreme și au închis școlile din București și cinci județe, azi internetul este plin de glume, dar și critici acide. Andreea Esca, Dan Negru, Lucian Mîndruță, sunt doar câțiva dintre cei care au scris postări despre ciclonul Barbara.