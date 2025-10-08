search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Marian Godină, mesaj dur pentru cei care ironizează avertizările privind ciclonul Barbara: „Unii sunt incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși”

0
0
Publicat:

Marian Godină a reacționat la adresa celor care au luat în derâdere avertizările autorităților legate de ciclonul Barbara. El a făcut o paralelă între situația din România și tragedia provocată de uraganul Katrina, despre care a vizionat recent un documentar pe Netflix.

Godină a subliniat că o furtună care nu produce pagube este un motiv de bucurie. FOTO: Facebook
Godină a subliniat că o furtună care nu produce pagube este un motiv de bucurie. FOTO: Facebook

„Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritătile au anunțat că va ajunge în România. Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte”, a scris Godină pe Facebook, criticând atitudinea celor care „se hăhăiau în comentarii” și minimalizau posibilele efecte ale fenomenului meteo.

Celebrul polițist a menționat, printre cei vizați, un „fost colonel” și o „cucoană supraponderală”, pe care i-a ironizat pentru modul în care au reacționat la avertizările meteo. „Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla”, a comentat el ironic.

Godină i-a întrebat pe cei care fac glume pe seama ciclonului dacă au văzut vreodată efectele reale ale unei calamități naturale.

„I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiti să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor”, a adăugat el.

În mesajul său, Godină a subliniat că o furtună care nu produce pagube este „un motiv de bucurie, de mulțumire lui Dumnezeu”, nu de batjocură, și a reamintit că, în timp ce unii glumesc, pompierii, polițiștii, jandarmii și militarii sunt mobilizați pentru a interveni în caz de nevoie.

„Faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu. E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte. Noi da”, a scris acesta.

În final, Marian Godină a avertizat că nepăsarea și ironiile pot avea consecințe grave, amintind că și în cazul uraganului Katrina oamenii au ignorat avertizările: „Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând. Dar Katrina a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât.”

Postarea s-a încheiat cu o notă ironică la adresa jurnalistului Robert Turcescu.

După ce ieri meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale și anunțau cantități uriașe de apă, cum nu au mai fost de 20 ani, iar autoritățile au emis alerte extreme și au închis școlile din București și cinci județe, azi internetul este plin de glume, dar și critici acide. Andreea Esca, Dan Negru, Lucian Mîndruță, sunt doar câțiva dintre cei care au scris postări despre ciclonul Barbara. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
fanatik.ro
image
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
libertatea.ro
image
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
digi24.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Modificare în grilă Antena 1: Asia Express, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Partea mașinii de spălat rufe pe care mulți nu o curăță niciodată, dar care face ca hainele să miroasă urât. Nu este vorba de filtru
playtech.ro
image
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la consecințe. E vina mea că l-am folosit”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră pentru elevi! Când se redeschid școlile
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind plata CASS. Vicepremierul Tanczos Barna anunță cine ar putea scăpa de plată
mediaflux.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani