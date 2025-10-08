Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”

După ce ieri meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale și anunțau cantități uriașe de apă, cum nu au mai fost de 20 ani, iar autoritățile au emis alerte extreme și au închis școlile din București și cinci județe, azi internetul este plin de glume, dar și critici acide. Andreea Esca a scris și ea un mesaj.

Andreea Esca vrea scuze de la meteorologi

,,Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Păi, stiți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări!", a scris pe Facebook Andreea Esca. Prezentatoarea de știri a continuat mesajul pe un ton nu la fel de glumeț:.

,, Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Cā asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții! Și treaba instituțiilor este să știe cā, în Romania, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte( toti cei care se ocupā de alerte!) ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer. (...) Desigur, sper sa nu se îndeplinească scenariile apocaliptice și astept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau sa aflu cât costă economia…. Gata, că mi-am vărsat nervii", a scris Andreea Esca.

Dan Negru: ,,La anul să-i ziceți uragan, poate Țancă"

Și Dan Negru e supărat pe autorități, despre care spune că au indus panica.

,,Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua.

Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. L-ați uitat, așa-i ? La anu’ să-i ziceți uragan,poate “Țancă". (...) Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul? Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală.

Codul roșu de ciclon îi pătează memoria lui Bacovia. El ar fi spus, acum, pe frig și ploaie: „în sfârșit s-a făcut frumos afară…”, a comentat Dan Negru.

Lucian Mîndruță crede că se pierde credibilitatea instituțiilor

,,Cum se pierde credibilitatea statului? Când dai coduri și NU LE RETRAGI atunci când prognozele nu le mai susțin", a scris pe Facebook Lucian Mîndruță.

,,Ieri dimineață, modelările INMH arătau într-adevăr posibilitatea unor ploi severe. A urmat codul roșu, dat de bună credință.Dupa-amiaza însă, când unii se panicau și cumpărau apă și hârtie igienică, iar autoritățile închideau școli ți facultăți, prognozele s-au îmbunătățot un pic. Seara, deja era clar că nu va fi nimic cu adevărat sever și istoric. Am scris despre asta pe la 9 și ceva, după ce am consultat câteva site-uri meteo de afară. Niciunul nu prevestea ploaie catastrofică", a completat jurnalistul, care critică decizia INMH de a nu ridica alertele.

Cum fac românii haz de ciclon

Din toate ecuația nu lipsește nici umorul specific românilor. Alertele au devenit motiv de glumă.

,,Bănuiesc că azi o să fie bășcălie cu ciclonul Barbara. Că n-a venit, că e doar ploaie, că așa ați zis și anu trecut, că vine Ashley și n-a venit nici nebuna aia. Nu râdeți, că n-o să vă ocolească astea prea mult. momentan sunt femei și ca majoritatea femeilor OK, ocolesc românii'', a scris pe Facebook o.... femeie.

,,Și când ma gândesc ca ne-am luat lanterne noi. Bine că nu am fost invitați în buncăre”, a scris altcineva.

Alții cred că paza bună trece primejdia rea

Nu toți critică decizia INMH de a păstra codurile, precum și numeroasele mesaje de avertizare trimise către populație.

,,Auziți? Voi, ăștia, revoltații că ciclonul n-a fost la standardele la care vă așteptați, nu credeți că e un pic mai bine că n-a fost? Nu credeți că e mai tare că putem să facem mișto și caterincă de un ciclon care n-a lăsat în urma lui decât niște școli închise?Nu de alta, dar cred că ar fi fost ușor mai neplăcut să ne trezim azi cu sute de copaci doborâți, cu gazele și lumina închise, cu mașini luate de viitură, cu apă intrată prin case, cu populație panicată, cu televiziuni transmițând de la locurile dezastrelor, cu părinți disperați că nu pot să-și recupereze copiii de la școli din cauză de oraș blocat, cu inundații pe la metrou", a scris bloggerul Mihai Vasilescu.