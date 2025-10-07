Când se recuperează cursurile la școlile închise din cauza ciclonului Barbara. Anunțul ministrului Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat marți la Digi24 că nu se va aplica sistemul hibrid în perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică, conținutul urmând să fie recuperat ulterior.

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că elevii din județele unde s-au închis școlile din cauza Codului Roșu de ploi vor recupera orele pe parcursul săptămânilor următoare.

„Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul. Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni. În municipiul București, inspectorul spune acum câteva minute că poate lăsa, dacă unitatea școlară dorește și are facilitățile necesare, și desfășurarea unor activități mâine online. Deși lucrurile astea sunt destul de complicate, pentru că nu știi cum va fi vremea, cum va fi afectată conexiunea online. Dar regula este că prezența fizică se suspendă, iar conținuturile se vor recupera astfel încât întreaga programă să fie parcursă”, a declarat ministrul Educației la Digi24.

Daniel David a insistat către directorii de școli să anunțe părinții de deciziile luate de autorități, astfel încât unii care poate n-au auzit aceste informații să nu își trimită miercuri copiii la școală.

„Lucrurile sunt puțin altfel gândite și organizate, autonomia universitară contând foarte mult. Dar ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare să poată să decidă cel mai bine pentru studenții lor”, a spus Daniel David.