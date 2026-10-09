MApN demontează zvonul privind chemarea tinerilor în Armată. De la ce a plecat dezinformarea

Platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale (MApN) avertizează că, în ultimele zile, circulă în mediul online o narațiune falsă privind încorporarea de urgență a tinerilor din România.

Foto: MApN

„Imaginea apărută în spațiul public este un fals și imită o «Înștiințare privind încorporarea» pretins a fi emisă de Centrul Militar Județean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea «efectuării formalităților» pentru a fi «încorporat în rândurile Armatei României»”, a transmis InfoRadar vineri, 9 octombrie.

Instituția avertizează că este vorba despre o încercare de manipulare a populației și că nu are loc nicio încorporare a tinerilor.

„Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent informații despre organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare.

Exercițiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviștii militari aflați deja în evidențele centrelor militare (cetățeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) și NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară. Exercițiile de tip MOBEX se execută de rutină în România, conform prevederilor legale, și sunt anunțate din timp în spațiul public.”

Foto: InfoRadar

InfoRadar adaugă că serviciul militar obligatoriu este suspendat pe timp de pace în România din 1 ianuarie 2007, iar revenirea la încorporare se poate face doar în condițiile prevăzute de lege, respectiv în caz de război, mobilizare sau asediu.

„Este de așteptat ca astfel de dezinformări și documente fabricate să fie semnalate și în continuare, pe diferite platforme de comunicare digitală, cu scopul de a crea panică.

Recomandăm cetățenilor să verifice orice informație legată de activitatea Ministerului Apărării Naționale doar pe canalele oficiale de comunicare ale instituției și să nu redistribuie astfel de materiale alarmiste.”