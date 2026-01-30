Breaking Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Drepturile părinților au fost suspendate

Răsturnare de situație în cazul crimei din județul Timiș: autoritățile statului l-au luat din familie pe adolescentul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde. Drepturile părintești au fost suspendate.

Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a ridicat de urgență pe copilul de 13 ani din familie, după ce părinții nu s-au conformat solicitărilor DGASPC. Inspectorii au solicitat ca băiatul să urmeze școala online și să urmeze evaluările impuse de specialiști, însă părinții au ignorat aceste cereri.

Prin urmare, Comisia pentru Protecția Copilului a cerut instanței să preia de urgență băiatul din familie, iar părinților să le fie suspendate drepturile.

Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru unde urmează să fie evaluat și să primească servicii specializate. Părinții nu pot lua legătura, deocamdată, cu acesta, potrivit opiniatimisoarei.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor. Pentru protecţia minorului şi a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situaţia cu maximă atenţie”, au transmis DGASPC Timișoara.

Reamintim că ceilalți doi doi minori de 15 ani, acuzați de uciderea lui Mario, au accepat vineri, 20 ianuarie, arestul preventiv, deși inițial îl contestaseră. Localnicii din comuna Cenei, județul Timiș, sunt extrem de revoltați, iar furia lor riscă să se îndrepte nu doar asupra suspecților, ci și asupra familiilor acestora. Părinții minorilor sunt nevoiți să se ascundă într-o comunitate zguduită de eveniment.

Crima care a cutremurat județul Timiș s-a petrecut pe 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost invitat de un copil de 13 ani sub pretextul prezentării unui ATV. Ajuns la locuința acestuia, Mario a fost lovit în cap cu o toporișcă, iar un alt adolescent de 15 ani l-a înjunghiat cu un cuțit. Ulterior, cei trei au încercat să incendieze cadavrul și să-l îngroape în grădina casei.