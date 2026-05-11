Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Maia Sandu, tot mai apreciată de români. Ștefureac: „Imaginea ei este sinonimă cu desprinderea de influența rusă"

Un sondaj realizat de INSCOP Research indică faptul că Maia Sandu, președinta Republicii Moldova se bucură de o imagine favorabilă în rândul populației din România. Potrivit datelor, peste două treimi dintre respondenți apreciază activitatea acesteia în fruntea statului vecin, iar mai mult de jumătate consideră că Sandu contribuie semnificativ la consolidarea relațiilor dintre București și Chișinău.

Maia Sandu și Nicușor Dan, în avion spre Armenia. FOTO X NIcușor Dan

68,8% dintre români au o părere favorabilă (foarte bună sau oarecum bună) despre activitatea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova, potrivit sondajului

Aprecierea pozitivă este mai mare în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din orașele mici. Percepțiile negative sunt mai frecvente în rândul susținătorilor AUR și al persoanelor cu nivel educațional primar.

„Datele sociologice indică faptul că Maia Sandu are în România o imagine publică pozitivă, construită în principal pe asocierea sa cu direcția pro-europeană și cu apropierea de București. Percepția foarte clară că Maia Sandu este apropiată de România și nu de Rusia arată că imaginea președintei Republicii Moldova devine, în ochii unei majorități solide a românilor, sinonimă cu ideea de desprindere de influența rusă și de ancorare definitivă în spațiul european și occidental”, explică, pe Facebook, directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Percepția privind apropierea de România sau Rusia

Sondajul arată că 71,3% dintre respondenți consideră că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia. Doar 14,3% cred contrariul, iar același procent nu se pronunță.

Opinia că președinta Republicii Moldova este orientată spre România este mai prezentă în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din orașele mici. Percepția opusă este mai frecventă în rândul votanților AUR, al persoanelor între 30 și 44 de ani și al celor cu educație primară.

„Diferențele dintre electoratele politice și categoriile sociale arată însă că percepția asupra Maiei Sandu este, parțial, și un indicator al polarizării interne din România. Segmentele mai pro-europene și urbane o susțin covârșitor, în timp ce electoratul AUR este semnificativ mai rezervat pe fondul narațiunilor ostile promovate de liderii formațiunii. Astfel, evaluarea Maiei Sandu funcționează ca un turnesol al modului în care diverse segmente din societatea românească se raportează la Occident, Rusia și direcția strategică a regiunii”, mai scrie Remus Ștefureac.

Contribuția la apropierea dintre România și Republica Moldova

Datele INSCOP mai arată că 57,5% dintre români cred că Maia Sandu are un rol important în apropierea celor două state. Dintre aceștia, 21% consideră că impactul este foarte mare, iar 36,5% cred că acest impact este destul de mare. Aproximativ o treime dintre respondenți apreciază că influența este redusă sau inexistentă.

Percepția pozitivă este mai puternică în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor între 30 și 44 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din București și din marile orașe. Cei care cred că Sandu contribuie puțin sau deloc la apropierea bilaterală sunt mai numeroși în rândul votanților AUR, al persoanelor între 45 și 59 de ani și al celor cu educație primară.

Cercetarea „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” a fost realizată telefonic (metoda CATI) în perioada 14–21 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

