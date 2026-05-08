Scandal uriaș la Chișinău: limba rusă, restricționată în Parlament. Opoziția a ieșit din sală în semn de protest: „Ne închid gura”

Parlamentul de la Chișinău, controlat de formațiunea pro-europeană a Maiei Sandu, a decis restricționarea limbii ruse în plen, impunând folosirea exclusivă a limbii române. Măsura a provocat un scandal politic, opoziția părăsind sala și acuzând PAS de „cenzură”.

Parlamentul Republicii Moldova a votat în primă lectură un nou Cod privind organizarea și funcționarea Legislativului, care stabilește limba română drept limbă de lucru în ședințele plenare. Noile reguli introduc limite de timp pentru intervențiile parlamentarilor și prevăd ca discursurile din plen să fie susținute în limba română. Până acum, limba rusă avea statut de „limbă interetnică”, iar documentele parlamentare erau traduse în mod curent.

Decizia a provocat reacții dure din partea opoziției pro-ruse și a unor formațiuni de dreapta, ai căror deputați au părăsit sala în semn de protest, scrie reuters.

Deputatul comunist Constantin Starîș a criticat inițiativa, susținând că aceasta afectează legitimitatea Parlamentului. „Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca PAS să anuleze alegerile”, a declarat acesta în timpul dezbaterilor.

La rândul său, Alexandru Verșinin, reprezentant al partidului Democrația Acasă, a acuzat puterea că încearcă să reducă la tăcere opoziția. „Astăzi ne închid gura. Mâine vor decide care jurnaliști pot sau nu pot pune întrebări”, a afirmat deputatul.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a sancționat pe Verșinin pentru „lipsă de respect”, moment după care parlamentarii opoziției au părăsit sala de ședințe.

Igor Talmazan, deputat PAS și unul dintre autorii proiectului, a declarat că noile prevederi nu interzic folosirea altor limbi, însă limba română trebuie să rămână principalul instrument de comunicare în instituțiile statului.

„Deputații sunt liberi să vorbească în limbi minoritare, dar limba care trebuie utilizată în instituțiile statului este limba noastră oficială –româna”, a spus Talmazan.

Documentul adoptat în primă lectură prevede și măsuri împotriva traseismului politic. Astfel, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor mai putea adera la alta. Totodată, nu vor putea fi create fracțiuni ale partidelor care nu au trecut pragul electoral sau care au fost interzise ori declarate neconstituționale.

Pentru lectura a doua, proiectul urmează să fie comasat cu legea privind statutul, conduita și etica deputaților.

Sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova și-a accelerat apropierea de Uniunea Europeană și a condamnat constant invazia Rusiei în Ucraina. În 2024, moldovenii au aprobat la limită, prin referendum, continuarea parcursului european al țării. Relațiile cu Moscova s-au deteriorat, iar Kremlinul acuză frecvent autoritățile de la Chișinău că promovează politici anti-ruse.