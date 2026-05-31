Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Fenomen astronomic rar în această seară: „Lună Albastră” pe cerul României. Ce înseamnă, de fapt, acest eveniment

Finalul lunii mai 2026 aduce un fenomen rar întâlnit pe cer: a doua Lună plină din aceeași lună calendaristică, numită popular „Lună Albastră”. Satelitul natural al Pământului nu va căpăta culoarea albastră, ci va fi o Lună plină, specială prin poziția ei în calendar.

Luna plină din 31 mai 2026 este numită „Lună Albastră” pentru că este a doua Lună plină din luna mai. Prima astfel de fază a putut fi observată în 1 mai, iar ciclul lunar, de aproximativ 29,5 zile, permite apariția a două Luni pline în aceeași lună calendaristică.

Luna plină de la lunii mai este numită Luna Albastră

O Lună Albastră sezonieră poate fi a treia Lună plină dintr-un anotimp astronomic care are patru Luni pline, iar o Lună Albastră lunară este a doua Lună plină dintr-o lună calendaristică în care sunt două Luni pline.

„Cu alte cuvinte, o Lună plină care are loc pe data de 1 sau 2 a unei luni va fi, probabil, urmată de o a doua Lună plină pe 30 sau 31. Acest lucru se întâmplă o dată la doi-trei ani”, notează NASA.

Ce vom vedea pe cer pe 31 mai

În 31 mai 2026, pe cer va fi văzută o Lună plină, luminoasă, dar nu una albastră la propriu. Fenomenul va fi interesant mai ales prin raritatea sa calendaristică. Potrivit Time and Date, Luna plină de la finalul lunii mai 2026 este și o microlună, ceea ce înseamnă că se află mai departe de Pământ și poate părea ușor mai mică decât o Lună plină obișnuită.

Pentru amatorii de fotografii și observatorii pasionați ai acestor fenomene, cel mai spectaculos moment va fi seara, la răsăritul Lunii, când aceasta apare aproape de orizont și poate părea mai mare din cauza efectului optic cunoscut ca „iluzia Lunii”. În general, arată specialiștii, privitorii nu vor observa o diferență mare de dimensiune.

De unde provine termenul „luna albastră”

Folcloristul canadian Philip Hiscock arăta că expresia „Blue Moon” are o istorie de peste 400 de ani și că sensul calendaristic actual, de „a doua Lună plină dintr-o lună”, este o interpretare modernă, devenită răspândită mult mai târziu.

Curiozități despre solstițiul de vară din 2024. Locul din România unde se descifrau tainele cerului VIDEO

„De fapt, cele mai vechi utilizări ale termenului semănau izbitor cu afirmația că Luna este făcută din brânză verde. Ambele erau absurdități evidente, asupra cărora nu putea exista nicio îndoială. «Ar fi în stare să susțină că Luna este albastră» era înțeles de omul obișnuit din secolul al XVI-lea cam așa cum înțelegem noi astăzi expresia «ar susține că negrul este alb». Ideea că o Lună albastră era ceva absurd — primul sens — a dus, în cele din urmă, la un al doilea sens: acela de «niciodată». Afirmația «Mă voi însura cu tine, domnița mea, când Luna va fi albastră!» nu ar fi fost luată drept o promisiune de căsătorie în secolul al XVIII-lea”, nota specialistul.

Deși neclară, originea termenului poate proveni din ideea că astfel de evenimente se puteau petrece uneori, chiar dacă pe neașteptate. Un alt sens al „lunii albastre” o amintește ca simbol al tristeții și singurătății, arăta cercetătorul.

Când pot părea lunile albastre

Lunile Albastre care sunt cu adevărat albastre sunt extrem de rare și nu au legătură cu calendarul sau cu fazele Lunii, ci cu anumite condiții atmosferice. Cenușa vulcanică și fumul, picăturile de apă din aer sau anumite tipuri de nori pot face ca Luna plină să capete, în cazuri rare, o nuanță albăstruie.

„Au existat însă și exemple istorice în care Luna chiar a devenit albastră. Potrivit omului de știință, când vulcanul indonezian Krakatoa a erupt, în 1883, praful aruncat în atmosferă a făcut ca apusurile să pară verzi, iar Luna albastră, în întreaga lume, vreme de aproape doi ani. În 1927, musonii din India au întârziat, iar sezonul secetos, neobișnuit de lung, a ridicat suficient praf pentru ca Luna să pară albastră. Iar Lunile din nord-estul Americii de Nord au devenit albastre în 1951, când incendiile uriașe de pădure din vestul Canadei au aruncat particule de fum în atmosferă”, notează specialistul, potrivit Sky and Telescope. 

Când apar Lunile Albastre

Lunile Albastre sezoniere au loc puțin mai rar decât Lunile Albastre lunare. În cei 1.100 de ani dintre 1550 și 2650, există 408 Luni Albastre sezoniere și 456 Luni Albastre lunare. Asta înseamnă că oricare dintre cele două tipuri de Lună Albastră apare cam o dată la doi sau trei ani. Luna Albastră nu poate apărea însă în februarie, lună care are doar 28 de zile într-un an obișnuit și 29 de zile într-un an bisect.

Luna ajunge în diferitele sale faze în momente precise. Însă, din cauza fusurilor orare, ora locală a unei Luni pline poate fi diferită de la un loc la altul. De exemplu, Luna Albastră din 2026 are loc la 08:45 UTC, pe 31 mai. În zonele aflate cu cel puțin nouă ore în urma UTC, cum este Honolulu, Luna plină va avea loc pe 30 mai 2026.

