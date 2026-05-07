Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Sondaj INSCOP: Aproape 72% dintre români își doresc unirea cu Republica Moldova

Șapte din zece români ar vota în favoarea unirii dintre România și Republica Moldova, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, arată cel mai recent sondaj „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat de INSCOP Research.

Șapte din zece români ar vota în favoarea unirii. FOTO: Facebook/Ambasada României în R. Moldova

Potrivit cercetării, 71,9% dintre respondenți spun că ar vota „DA” la un referendum privind unirea, în timp ce 21,4% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, 2,1% declară că nu s-au hotărât, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu au oferit un răspuns.

71,9% dintre respondenți spun că ar vota „DA” la un referendum privind unirea. FOTO: inscop.ro

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, susține că ideea unirii a depășit dimensiunea nostalgiei istorice și a devenit un reper identitar tot mai puternic în societatea românească.

„Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric”, a explicat Ștefureac.

Puțini cred într-o unire rapidă

Deși sprijinul pentru unire este ridicat, românii sunt mai rezervați în privința realizării ei într-un viitor apropiat. Doar 8,4% consideră că unirea s-ar putea produce în următorii trei ani, iar 13,3% în următorii cinci ani.

Cei mai mulți, 29,3%, cred că acest scenariu ar putea deveni realitate în următorii zece ani sau chiar mai târziu. În schimb, 34,7% sunt de părere că unirea nu se va realiza niciodată. 13.7% nu știu, iar 0.6% nu răspund.

Două treimi o consideră o datorie istorică

Sondajul relevă și o puternică dimensiune simbolică a subiectului: 67,6% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova reprezintă o datorie istorică, în timp ce 26,4% resping această idee.

Totodată, 70,6% dintre cei chestionați sunt de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii Republicii Moldova sunt români, „de o limbă și de un neam”, separați de România doar de contextul istoric recent. Aproape un sfert dintre respondenți, 25,5%, consideră însă că moldovenii reprezintă un popor distinct, cu o limbă și identitate proprie.

67,6% dintre respondenți consideră că unirea este o datorie istorică. FOTO: inscop.ro

Cum a fost realizat sondajul

Cercetarea a fost realizată în perioada 14-21 aprilie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este realizat periodic la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

