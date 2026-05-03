Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în avion spre Armenia, unde participă la reuniunea Comunității Politice Europene

Președintele Nicușor Dan participă duminică și luni la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), desfășurată la Erevan, în Armenia. Șeful statului român a publicat o poză alături de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, cu care a împărțit avionul spre capitala armeană.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de președinta Maia Sandu, la reuniunea Grupului pentru Republica Moldova, organizată în marja întâlnirii Comunității Politice Europene. Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca scop consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului a precizat, totodată, că luni urmează să organizeze o discuție informală despre impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, cu participarea mai multor lideri din regiune.

„Totodată, voi coprezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masă rotundă dedicată dezinformării și amenințărilor hibride”, a adăugat el.

Dezbaterile vor acoperi guvernanța democratică, combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, a informat Administrația Prezidențială de la București printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, președintele României va susține, în cadrul acestui format, necesitatea unei abordări mai coordonate la nivel european, a unor instituții puternice și transparente și a unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării și interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung.

Reuniune a Grupului de Coordonare pentru Republica Moldova

Acesta va lua parte și la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, mecanism multilateral informal de susținere a securității și rezilienței acesteia. Înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, grupul urmărește consolidarea coerenței sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

Totodată, Nicușor Dan va găzdui, în marja Summitului, o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

Evenimentul va oferi un cadru de dialog privind rolul strategic al proiectului în diversificarea surselor de aprovizionare, consolidarea rutelor de tranzit și creșterea rezilienței energetice a regiunii, priorități de maximă importanță în contextul geopolitic actual.

Coaliția Europeană Împotriva Drogurilor

El va participa, de asemenea, și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia, la care România a aderat de la bun început, în marja Summitului CPE de la Copenhaga din 2 octombrie 2025.

Reuniunea de la Erevan vizează operaționalizarea obiectivelor coaliției, cu discuții axate pe combaterea traficului maritim și portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a corupției, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa și adoptarea unei abordări integrate, care să includă și dimensiunea sănătății publice.

Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel de șefi de stat și de guvern, inițiat în 2022 de Franța, cu scopul de a promova cooperarea politică dintre statele europene care împărtășesc valori comune. Platforma reunește atât state membre UE, cât și state partenere și se concentrează pe teme de securitate, stabilitate și prosperitate continentală.

Reuniunea de la Erevan de anul acesta se desfășoară sub egida temei „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.