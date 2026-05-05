Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, vizită la Chișinău: mai multe întrevederi, printre care cu președinta Maia Sandu

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, va efectua în perioada 7–8 mai o vizită în Republica Moldova, unde va avea o serie de întrevederi, inclusiv cu președinta Republicii Moldova.

În prima zi a aflării sale la Chișinău, Kaja Kallas se va întâlni cu ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, și cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

În a doua zi, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Întâlnirea va fi urmată de o conferință de presă comună. Ulterior, cele două vor deschide împreună inițiativa EuroQuiz, alături de un grup de studenți”, potrivit Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

De asemenea, oficialul european va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas, s-a mai aflat în vizită în perioada 23-24 aprilie 2025 în Republica Moldova.

Aceasta a fost prima vizită în țara vecină în calitate de membru al Comisiei Europene, funcția fiind preluată în data de 1 decembrie 2024.