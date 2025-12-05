search
Vineri, 5 Decembrie 2025
MAI stabilește modul în care familiile vor fi informate despre victimele accidentelor rutiere

Publicat:

Ministerul Afacerilor Interne a aprobat procedura oficială care stabilește modul în care sunt anunțate familiile victimelor accidentelor rutiere grave, la doi ani după ce anunțase intenția de a introduce acest cadru și în urma recomandărilor repetate ale Avocatului Poporului.

Accident rutier FOTO: Arhivă, Adevărul
Accident rutier FOTO: Arhivă, Adevărul

Decizia vine în contextul în care România continuă să se afle printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată mortalitate rutieră.

Avocatul Poporului a atras atenția încă din 2022 asupra lipsei unei proceduri clare privind notificarea familiilor sau a reprezentanților legali ai victimelor accidentelor soldate cu decese sau vătămări grave. 

Problema a fost reluată în Raportul de activitate pe anul 2024, instituția subliniind că, în absența unei reglementări, informarea se făcea neunitar, uneori cu întârziere sau în mod impropriu, scrie avocat.net.

Prin Recomandarea nr. 185/2024, Avocatul Poporului a cerut Ministerului Afacerilor Interne adoptarea de urgență a unei proceduri oficiale, care să asigure o informare rapidă, oficială și realizată în condiții adecvate, inclusiv în cazurile în care victimele se află în custodia unor instituții publice.

La solicitarea avocatnet.ro, MAI a confirmat că procedura internă a fost aprobată în luna aprilie a acestui an și a fost transmisă spre aplicare structurilor cu responsabilități în domeniu.

Este vorba de Inspectoratul General al Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Imigrări.

MAI introduce notificarea personală sau telefonică

Potrivit ministerului, documentul stabilește un set unitar de reguli privind modul de anunțare, activitățile desfășurate de polițiștii desemnați și documentele care trebuie întocmite cu această ocazie.

Conform noilor prevederi, anunțarea familiilor se realizează, de regulă, prin deplasarea polițiștilor la domiciliul, reședința sau locuința de fapt a acestora. În situațiile în care această modalitate nu este posibilă, precum și în cazurile de accidentări ușoare în care victima nu își poate înștiința singură familia, informarea poate fi făcută telefonic sau prin mijloace electronice.

România, peste media europeană la numărul de decese în accidente

Aprobarea procedurii vine într-un context îngrijorător pentru siguranța rutieră din România. Potrivit rapoartelor Eurostat publicate în 2023 și 2024, țara noastră se menține printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate valori ale mortalității rutiere, depășind semnificativ media europeană de 44 de decese la un milion de locuitori. Deși în ultimii ani s-au înregistrat unele scăderi ale numărului de victime, nivelul accidentelor mortale rămâne unul alarmant.

Un raport special publicat anul acesta de Avocatul Poporului, care analizează perioada 2019–2024, arată că principalele cauze ale accidentelor rutiere sunt viteza excesivă, neadaptarea vitezei la condițiile de drum, nerespectarea regulilor de circulație, indisciplina pietonală, distragerea atenției la volan, conducerea agresivă și infrastructura deficitară.

Documentul semnalează și probleme grave legate de infrastructura rutieră, precum lipsa marcajelor, indicatoare deteriorate, semnalizare defectuoasă și deficiențe structurale ale unor lucrări recente. Datele sunt confirmate de un raport al Direcției Rutiere a Poliției Române și al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității pentru anul 2023.

Procedura de notificare în alte țări

În alte state ale Uniunii Europene, procedurile de notificare a familiilor victimelor accidentelor rutiere sunt mult mai clar reglementate.

În Franța, poliția, jandarmeria și serviciile medicale colaborează pentru ca familia să fie informată față în față, în cel mai scurt timp, iar în cazul victimelor străine sunt contactate imediat ambasadele.

În Germania, notificarea aparținătorilor este o obligație procedurală, fiind realizată în coordonare cu unitățile medicale și, în unele cazuri, cu sprijinul echipelor de consiliere de criză.

Italia aplică „Proiectul Chirone”, un program național dedicat sprijinului acordat victimelor și familiilor acestora, prin care polițiștii sunt instruiți pentru comunicarea veștilor traumatice, notificarea fiind adesea realizată de ofițeri superiori.

În Spania, în regiunea Catalonia, funcționează din 2017 un protocol considerat model de bune practici, bazat pe echipe mixte formate din polițiști și psihologi care se deplasează la domiciliul familiilor pentru a comunica decesul și a oferi sprijin emoțional imediat

În Belgia, notificarea este realizată personal, în cel mai scurt timp posibil, cu sprijinul unor unități specializate de asistență pentru victime, formate din personal cu pregătire psihologică și socială.

