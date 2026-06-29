Lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse au fost finalizate. Circulația rutieră va fi reluată marți

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv începând de marţi, 30 iunie, a informat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Circulația va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând cu data de 30 iunie 2026, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparație, a transmis MAE printr-un comunicat.

„Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; https://bgtoll.bg/”, se precizează în comunicat.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie, cât şi aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.