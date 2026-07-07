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Valul de căldură lasă Europa fără apă. România a intrat în zona de avertizare din cauza secetei

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Valul de căldură accentuează criza apei în Europa. În timp ce Cipru și Malta sunt în alertă, România intră și ea în zona de avertizare pe timp de vară, cu o rată de exploatare a resurselor de 34%. Schimbările climatice și infrastructura învechită lasă milioane de europeni fără acces la apă curată.

canicula femeie apa
Valul de căldură lasă Europa fără apă FOTO Profimedia

În timp ce Europa îndură o nouă vară toridă, Europe in Motion analizează nivelurile de stres hidric de pe întregul continent.

La prima vedere, cu doar 5,8% din resursele de apă dulce utilizate (provenite din ghețari, ape subterane, râuri și lacuri), rata de consum la nivelul întregii Uniuni Europene pare a fi sub control. Din păcate, acesta este un caz clasic în care media generală ascunde realitatea din teren, potrivit Euronews.

Un exemplu este Ciprul, o țară aflată, practic, într-o stare de alertă permanentă. Conform datelor Eurostat și ale Agenției Europene de Mediu (AEM), această țară a consumat deja 72% din resursele sale de apă dulce, procentul ajungând la un vârf alarmant de 92% pe timp de vară.

La începutul acestui an, autoritățile au făcut un apel către locuitori să reducă consumul zilnic de apă cu 10% (ceea ce echivalează cu aproximativ două minute de robinet deschis). Totuși, creșterea demografică rapidă din Cipru nu face decât să pună o presiune și mai mare pe resursele hidrice ale țării.

Guvernul face eforturi disperate să instaleze stații de desalinizare pentru a asigura necesarul de apă potabilă, în special înainte de debutul sezonului estival. De altfel, Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene (aflată la final de mandat) a transformat gestionarea acestei crize într-o prioritate absolută.

România, în zona de avertizare

După Cipru urmează o altă țară mediteraneeană, Malta, cu o rată anuală de utilizare a apei de 33%. Situația se agravează însă considerabil în timpul verii, când nivelul de stres hidric sare la 67%.

Scenariul se repetă și în cazul altor state: în perioada estivală, nivelurile de exploatare a apei în Grecia (37%), România (34%), Portugalia (31%), Italia (27%) și Spania (26,5%) se situează mult în zona de avertizare.

Acces dificil la apă curată

Reprezentanții AEM avertizează că schimbările climatice și perioadele de secetă vor intensifica, cel mai probabil, „frecvența, intensitatea și impactul” penuriilor de apă cel puțin până în anul 2030.

Un alt raport al agenției, intitulat „Overheated and Underprepared” (Supraîncălziți și nepregătiți), a scos la iveală faptul că aproximativ unul din zece cetățeni europeni face eforturi mari pentru a avea acces la o cantitate suficientă de apă potabilă și curată. Această problemă este extrem de acută în Cipru (36,5%) și Grecia (31,5%).

Pe de altă parte, mai multe țări care se confruntă cu un acces deficitar la apă, printre care Bulgaria, Ungaria, Croația și Irlanda, nu înregistrează rate deosebit de mari în ceea ce privește exploatarea resurselor proprii de apă dulce.

Acest lucru sugerează că dificultățile legate de accesul la apă nu țin neapărat de deficitul natural de resurse, ci mai degrabă de infrastructura învechită și de disfuncționalitățile din sistemele de alimentare.

În același timp, în ciuda provocărilor legate de consumul de apă dulce, Franța, Portugalia și Spania par să gestioneze mult mai eficient distribuția apei curate și sigure. În aceste țări, procentul populației care întâmpină dificultăți se situează confortabil sub media europeană de 9%.

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