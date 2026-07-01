Bucureștiul pare verde în statistici, dar pe stradă te sufoci. Diferența uriașă dintre două zone vecine care se simte imediat pe piele

În mijlocul verii, diferența dintre două străzi din București poate însemna câteva grade resimțite imediat pe piele. Pe un bulevard fără arbori, asfaltul devine o suprafață care iradiază căldura chiar și după apus. La câteva sute de metri distanță, o alee umbrită de copaci maturi oferă o senzație complet diferită de temperatură.

În statisticile europene, Bucureștiul apare ca un oraș cu o acoperire medie de spații verzi. În realitate, însă, modul în care această vegetație este distribuită și calitatea ei transformă Capitala într-un spațiu urban fragmentat, în care efectele caniculei sunt amplificate în cartierele dense și insuficient umbrite.

Orașele europene și iluzia „verde statistic”

Potrivit datelor programului european Copernicus, aproximativ 26% din suprafața Bucureștiului este acoperită de vegetație, incluzând atât spații verzi publice, cât și zone private sau semi-naturale. Această valoare plasează Capitala României pe locul 31 din 36 de capitale europene analizate.

Diferențele față de orașele din nordul Europei sunt semnificative. Oslo ajunge la 77% acoperire vegetală, Helsinki la 62%, iar Vilnius la 57%. Tallinn se situează la 50%, iar media celor 36 de capitale europene este de aproximativ 41%, cu 15 puncte procentuale peste București.

În același timp, Capitala României depășește mai multe orașe din sudul Europei, precum Atena sau Valletta, unde acoperirea vegetală este sub 20%. Această poziționare intermediară arată un oraș care nu este complet deficitar în verde, dar nici suficient de bine structurat pentru a atenua efectele climatice urbane.

Paradoxul Bucureștiului: verde există, dar nu funcționează uniform

O nuanță importantă apare atunci când analiza se mută de la simpla acoperire vegetală la tipul acesteia. Aproximativ 22% din suprafața Bucureștiului este acoperită de spații verzi cu arbori, potrivit datelor Copernicus.

Această diferență este esențială, pentru că arborii sunt elementul care influențează direct microclimatul urban: reduc temperatura resimțită prin umbrire, filtrează poluarea și contribuie la confortul termic în perioadele de caniculă.

În această categorie, Bucureștiul depășește orașe precum Paris sau Dublin (ambele cu aproximativ 20%), Lisabona (17%), Amsterdam (14%) și Atena (11%). Totuși, rămâne în urma unor capitale unde vegetația a fost integrată sistematic în planificarea urbană: Viena (34%), Varșovia (40%), Berlin (44%) și Oslo (72%).

Diferența dintre „spațiu verde” și „spațiu verde funcțional” devine astfel decisivă. Nu orice suprafață vegetală produce același efect asupra temperaturii urbane sau asupra confortului resimțit de populație.

Canicula urbană și fenomenul de „insulă de căldură”

În ultimii ani, valurile de caniculă au evidențiat un fenomen urban tot mai prezent: insula de căldură. În zonele dens construite, temperaturile sunt semnificativ mai ridicate decât în spațiile verzi sau în zonele periurbane.

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În București, efectul este amplificat de densitatea ridicată a construcțiilor și de suprafețele extinse de asfalt și beton, care absorb căldura pe timpul zilei și o eliberează lent pe timpul nopții.

În lipsa arborilor maturi și a coridoarelor verzi continue, răcirea naturală a orașului este limitată. Studiile climatice arată că vegetația poate reduce temperaturile locale cu câteva grade prin umbrire și evapotranspirație, diferență care devine semnificativă în perioadele de caniculă.

Astfel, contrastul dintre un cartier cu vegetație matură și unul dominat de suprafețe minerale poate însemna nu doar confort diferit, ci și un risc diferit pentru sănătate.

România urbană: un sistem dezechilibrat

La nivel național, Bucureștiul rămâne de departe cel mai bine plasat oraș în ceea ce privește spațiile verzi publice. Capitala cumulează aproximativ 4.506 hectare de spații verzi, ceea ce reprezintă 18,9% din suprafața administrativă.

Diferențele față de celelalte mari orașe sunt semnificative. Craiova ajunge la 12,8%, Iași la 9%, Oradea la 5,8%, Cluj-Napoca la 5,2%, Brașov la 5%, Constanța la 4,2%, iar Timișoara la 4,1%. În partea inferioară se află Arad și Sibiu, cu procente sub 2%.

Această distribuție arată un dezechilibru structural: chiar și orașele mari funcționează sub media europeană în ceea ce privește infrastructura verde, iar diferența față de capitalele din nordul Europei rămâne considerabilă.

Spațiul verde ca infrastructură, nu ca decor urban

Dincolo de statistici, specialiștii atrag atenția că spațiul verde nu trebuie înțeles ca element decorativ, ci ca infrastructură urbană esențială.

„Un metru pătrat de spațiu verde nu are aceeași valoare în orice formă. Poate rămâne o peliculă de gazon sau poate deveni suportul unui arbore matur care schimbă complet microclimatul”, explică Nicolas Triboi, inginer peisagist.

Această distincție transformă spațiul verde într-un instrument urban cu efect direct asupra temperaturii, calității aerului, gestionării apei pluviale și biodiversității urbane.

Cu alte cuvinte, nu suprafața totală contează cel mai mult, ci modul în care aceasta este construită și conectată în interiorul orașului.

Spațiul verde și decizia de locuire

Importanța spațiilor verzi este confirmată și de modul în care oamenii aleg să locuiască în oraș. Un sondaj realizat de platforma Storia arată că 46,4% dintre respondenți consideră zonele de recreere și spațiile verzi un criteriu foarte important în alegerea locuinței.

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Acest criteriu este depășit doar de accesul la transportul public și proximitatea față de servicii, ceea ce arată că spațiul verde a devenit un factor urban major, nu doar un element de confort.

Datele conturează un oraș care nu este lipsit de vegetație, dar care nu reușește încă să transforme această resursă într-un sistem coerent de protecție climatică.

Bucureștiul funcționează mai degrabă ca un spațiu verde fragmentat decât ca un ecosistem urban integrat. În lipsa unei rețele continue de arbori și a unei planificări coerente, efectele caniculei sunt amplificate în mod inegal în interiorul orașului.

Într-un context în care valurile de căldură devin tot mai frecvente în Europa, spațiul verde nu mai este doar o chestiune de urbanism, ci o infrastructură critică de adaptare climatică și sănătate publică.