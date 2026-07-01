search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul pare verde în statistici, dar pe stradă te sufoci. Diferența uriașă dintre două zone vecine care se simte imediat pe piele

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În mijlocul verii, diferența dintre două străzi din București poate însemna câteva grade resimțite imediat pe piele. Pe un bulevard fără arbori, asfaltul devine o suprafață care iradiază căldura chiar și după apus. La câteva sute de metri distanță, o alee umbrită de copaci maturi oferă o senzație complet diferită de temperatură.

Termometru care arată 40 de grade deasupra unui pasaj din București
Străzile fără copaci din București sunt de-a dreptul sufocante pe caniculă. Foto arhivă

În statisticile europene, Bucureștiul apare ca un oraș cu o acoperire medie de spații verzi. În realitate, însă, modul în care această vegetație este distribuită și calitatea ei transformă Capitala într-un spațiu urban fragmentat, în care efectele caniculei sunt amplificate în cartierele dense și insuficient umbrite.

Orașele europene și iluzia „verde statistic”

Potrivit datelor programului european Copernicus, aproximativ 26% din suprafața Bucureștiului este acoperită de vegetație, incluzând atât spații verzi publice, cât și zone private sau semi-naturale. Această valoare plasează Capitala României pe locul 31 din 36 de capitale europene analizate.

Diferențele față de orașele din nordul Europei sunt semnificative. Oslo ajunge la 77% acoperire vegetală, Helsinki la 62%, iar Vilnius la 57%. Tallinn se situează la 50%, iar media celor 36 de capitale europene este de aproximativ 41%, cu 15 puncte procentuale peste București.

În același timp, Capitala României depășește mai multe orașe din sudul Europei, precum Atena sau Valletta, unde acoperirea vegetală este sub 20%. Această poziționare intermediară arată un oraș care nu este complet deficitar în verde, dar nici suficient de bine structurat pentru a atenua efectele climatice urbane.

Paradoxul Bucureștiului: verde există, dar nu funcționează uniform

O nuanță importantă apare atunci când analiza se mută de la simpla acoperire vegetală la tipul acesteia. Aproximativ 22% din suprafața Bucureștiului este acoperită de spații verzi cu arbori, potrivit datelor Copernicus.

Această diferență este esențială, pentru că arborii sunt elementul care influențează direct microclimatul urban: reduc temperatura resimțită prin umbrire, filtrează poluarea și contribuie la confortul termic în perioadele de caniculă.

În această categorie, Bucureștiul depășește orașe precum Paris sau Dublin (ambele cu aproximativ 20%), Lisabona (17%), Amsterdam (14%) și Atena (11%). Totuși, rămâne în urma unor capitale unde vegetația a fost integrată sistematic în planificarea urbană: Viena (34%), Varșovia (40%), Berlin (44%) și Oslo (72%).

Diferența dintre „spațiu verde” și „spațiu verde funcțional” devine astfel decisivă. Nu orice suprafață vegetală produce același efect asupra temperaturii urbane sau asupra confortului resimțit de populație.

Canicula urbană și fenomenul de „insulă de căldură”

În ultimii ani, valurile de caniculă au evidențiat un fenomen urban tot mai prezent: insula de căldură. În zonele dens construite, temperaturile sunt semnificativ mai ridicate decât în spațiile verzi sau în zonele periurbane.

Infernul din tramvaiele STB: aproape două treimi dintre garnituri circulă fără climatizare în plină caniculă

În București, efectul este amplificat de densitatea ridicată a construcțiilor și de suprafețele extinse de asfalt și beton, care absorb căldura pe timpul zilei și o eliberează lent pe timpul nopții.

În lipsa arborilor maturi și a coridoarelor verzi continue, răcirea naturală a orașului este limitată. Studiile climatice arată că vegetația poate reduce temperaturile locale cu câteva grade prin umbrire și evapotranspirație, diferență care devine semnificativă în perioadele de caniculă.

Astfel, contrastul dintre un cartier cu vegetație matură și unul dominat de suprafețe minerale poate însemna nu doar confort diferit, ci și un risc diferit pentru sănătate.

România urbană: un sistem dezechilibrat

La nivel național, Bucureștiul rămâne de departe cel mai bine plasat oraș în ceea ce privește spațiile verzi publice. Capitala cumulează aproximativ 4.506 hectare de spații verzi, ceea ce reprezintă 18,9% din suprafața administrativă.

Diferențele față de celelalte mari orașe sunt semnificative. Craiova ajunge la 12,8%, Iași la 9%, Oradea la 5,8%, Cluj-Napoca la 5,2%, Brașov la 5%, Constanța la 4,2%, iar Timișoara la 4,1%. În partea inferioară se află Arad și Sibiu, cu procente sub 2%.

Această distribuție arată un dezechilibru structural: chiar și orașele mari funcționează sub media europeană în ceea ce privește infrastructura verde, iar diferența față de capitalele din nordul Europei rămâne considerabilă.

Spațiul verde ca infrastructură, nu ca decor urban

Dincolo de statistici, specialiștii atrag atenția că spațiul verde nu trebuie înțeles ca element decorativ, ci ca infrastructură urbană esențială.

„Un metru pătrat de spațiu verde nu are aceeași valoare în orice formă. Poate rămâne o peliculă de gazon sau poate deveni suportul unui arbore matur care schimbă complet microclimatul”, explică Nicolas Triboi, inginer peisagist.

Această distincție transformă spațiul verde într-un instrument urban cu efect direct asupra temperaturii, calității aerului, gestionării apei pluviale și biodiversității urbane.

Cu alte cuvinte, nu suprafața totală contează cel mai mult, ci modul în care aceasta este construită și conectată în interiorul orașului.

Spațiul verde și decizia de locuire

Importanța spațiilor verzi este confirmată și de modul în care oamenii aleg să locuiască în oraș. Un sondaj realizat de platforma Storia arată că 46,4% dintre respondenți consideră zonele de recreere și spațiile verzi un criteriu foarte important în alegerea locuinței.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Estimările meteorologilor până la sfârșitul lunii iulie

Acest criteriu este depășit doar de accesul la transportul public și proximitatea față de servicii, ceea ce arată că spațiul verde a devenit un factor urban major, nu doar un element de confort.

Datele conturează un oraș care nu este lipsit de vegetație, dar care nu reușește încă să transforme această resursă într-un sistem coerent de protecție climatică.

Bucureștiul funcționează mai degrabă ca un spațiu verde fragmentat decât ca un ecosistem urban integrat. În lipsa unei rețele continue de arbori și a unei planificări coerente, efectele caniculei sunt amplificate în mod inegal în interiorul orașului.

Într-un context în care valurile de căldură devin tot mai frecvente în Europa, spațiul verde nu mai este doar o chestiune de urbanism, ci o infrastructură critică de adaptare climatică și sănătate publică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
digi24.ro
image
Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan continuă “modernizarea” PNL. Încă un parlamentar SOS trece la partidul Brătienilor. Al patrulea într-o săptămână
gandul.ro
image
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
mediafax.ro
image
Atenție, Craiova! Ce gol de senzație a dat cel mai în formă atacant al lui Vitebsk înainte de duelul din Liga Campionilor cu Universitatea. Video
fanatik.ro
image
246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline, bani cash, avea în casă Viorel Pașca, găsiți în seif de DIICOT
libertatea.ro
image
Andrei Caramitru: România ar intra într-un „dezastru” în trei-patru săptămâni dacă ar fi retrogradată la „junk”
digi24.ro
image
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, concediată
gsp.ro
image
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Anne Hathaway a făcut senzație cu ținutele ei pe străzile din New York. Actrița și-a etalat burtica de gravidă
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
observatornews.ro
image
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania Szabo
cancan.ro
image
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
newsweek.ro
image
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
prosport.ro
image
Cât trebuie să câștigi pentru o pensie de 4.000 de lei. Exemplu de calcul după legea pensiilor din 2026
playtech.ro
image
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul morții lui Radu Mărginean: IML a stabilit cauza decesului!
digisport.ro
image
Un fotbalist argentinian și-a pierdut familia în urma cutremurului din Venezuela. Locuința lor s-a prăbușit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Ileana Sterp a CONFIRMAT DIVORȚUL de soțul ei: Da, este adevărat, vom merge pe drumuri separate
romaniatv.net
image
Situație gravă la metrou. Imagini incredibile din subteran
mediaflux.ro
image
Greu de imaginat cu ce se ocupă la 45 de ani Jeremie Njock, colosul camerunez care teroriza fundașii Diviziei A: „E grozav! Mi-a schimbat viața”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă lovitura, în Italia, la numai 16 ani?
click.ro
image
Horoscop joi, 2 iulie. Leii primesc o propunere atractivă, iar Scorpionii au o zi productivă
click.ro
image
Casa Monicăi Davidescu, inundată în urma ploilor abundente. Cu ce situație delicată s-a confruntat actrița
click.ro
Meghan Markle, Kate Middleton foto Instagram jpg
Kate și Meghan, din nou în competiție! În timp ce prințesa a urcat trei munți înalți, ducesa de-abia a coborât o pantă
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
cafea turceasca istock jpg
10 invenții medievale care au modelat lumea modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta anticaniculă recomandată de Anca Pandrea: „Iura m-a învățat!” Prin ce necazuri trece la 80 de ani?
image
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă lovitura, în Italia, la numai 16 ani?

OK! Magazine

image
Mondialul sexy. Ele sunt jumătățile celor mai buni fotbaliști de la turneul mondial. Știai cu cine se iubesc Mbappé sau Haaland?

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
Ce este sindromul apusului de soare? Apare la cei cu demenţă