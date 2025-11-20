Lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), cu o lungime de 38,78 km între Domnești Târg și Răcăciuni, se află în prezent în stadiu fizic de 90%, iar deschiderea circulației este estimată pentru anul 2026, a anunțat joi directorul CNAIR, Cristian Pistol.

„Constructorul român este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1.500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară în momentul de față lucrări precum așternere de mixturi asfaltice, umpluturi cu balast, taluzări cu pământ vegetal, montare stâlpi pentru panourile fonoabsorbante, armare și cofrare fundații pentru stâlpi-panouri, aplicare de hidroizolații, montare lise parapet metalic, lucrări de iluminat la pasajul peste DN2 și CF500, canalizări branșamente, amenajare de perdele forestiere, relocări rețele electrice și amenajare Nod rutier Adjud”, a precizat Pistol.

Directorul CNAIR a menționat că pe sectorul de 17 km al A7, între Focșani și Adjud, circulația va putea fi deschisă până la finalul acestui an. „Sectorul de 17 km, pe care dorim să deschidem circulația anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%. În funcție de condițiile meteorologice și de ritmul de lucru din șantier, circulația va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud”, a spus Pistol.

Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani, incluzând A3 și A7.

Valoarea contractului pentru construcția Lotului 2 este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).