Locuința unui italian din Corbeanca a fost jefuită. Bunuri de două milioane de euro au fost furate. Doi suspecți, reținuți

Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au furat bani și bunuri în valoare de aproximativ două milioane de euro din locuința unui cetățean italian din comuna Corbeanca, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov.

Cei doi sunt cercetați pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere. Ei urmează să fie prezentați procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu propuneri de măsuri preventive.

Cum au acționat suspecții

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pătruns în locuință atât cu ajutorul unei chei autentice, obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces, după ce ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video.

Aceștia ar fi furat ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii ale unor mărci de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale și importante sume de bani.

De asemenea, din autoturismul proprietarului ar fi fost furați aproximativ 5.000 de euro. Prejudiciul total este estimat la aproximativ două milioane de euro.

Percheziții în Ilfov și Călărași

Joi, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Călărași. În urma acestora au fost ridicate bunuri despre care anchetatorii suspectează că provin din furt, precum și documente și telefoane mobile.

Totodată, la una dintre adrese au fost găsite un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați pentru efectuarea verificărilor de specialitate.

Anchetatorii au recuperat o parte importantă din bunurile sustrase, respectiv ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare estimate la aproximativ un milion de euro.

Ancheta a început după ce, pe 20 mai, proprietarul locuinței a sesizat prin 112 că persoane necunoscute au pătruns prin efracție în casa sa din Corbeanca și au furat mai multe bunuri de valoare.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru stabilirea întregii activități infracționale.