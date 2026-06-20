Adolescent de 16 ani din Bihor, reținut după ce ar fi furat două mașini într-o singură noapte și le-ar fi condus fără permis

Un adolescent în vârstă de 16 ani din comuna Husasău de Tinca, județul Bihor, a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat două autoturisme în aceeași noapte și le-ar fi condus pe drumurile publice, deși nu deține permis de conducere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, minorul este cercetat pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 17 spre 18 iunie, în jurul orei 01.30, tânărul ar fi sustras primul autoturism de pe o stradă din localitatea Husasău de Tinca. Mașina era parcată, neasigurată, iar cheile se aflau în contact.

După ce a condus autoturismul până în localitatea Hidișelu de Jos, adolescentul ar fi abandonat vehiculul și, câteva ore mai târziu, ar fi pus la cale un nou furt.

A intrat în curtea unei locuințe și a plecat cu o altă mașină

Conform polițiștilor, în jurul orei 04.00, minorul ar fi pătruns prin escaladare în curtea unui imobil din Hidișelu de Jos, de unde ar fi furat un al doilea autoturism.

„Tânărul ar fi pătruns, prin escaladare, în curtea unui imobil din localitatea Hidișelu de Jos, județul Bihor, și ar fi sustras un autoturism care fusese lăsat parcat, neasigurat și cu cheile în interior, pe care l-ar fi condus pe drumurile publice până pe drumul județean 729A, între localitățile Păușa și Miersig”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor.

Potrivit sursei citate, adolescentul a abandonat ulterior mașina, însă a fost depistat la scurt timp de polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea, în apropierea vehiculului.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După administrarea probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, pe 18 iunie, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.