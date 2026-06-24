Un tânăr a intrat mascat într-o școală din Sectorul 3 al Capitalei: a furat laptopuri, monitoare și boxe

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, după ce a furat bunuri în valoare de aproximativ 10.000 de lei dintr-o școală din Sectorul 3.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 12 au reținut un tânăr de 20 de ani, care a sustras mai multe bunuri din incinta unei unități de învățământ din Sectorul 3 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iunie 2026, când persoana în cauză ar fi pătruns în școală având fața acoperită cu o mască, pentru a nu fi recunoscut.

Din interior au fost furate laptopuri, monitoare, boxe portabile, precum și mai multe rechizite și jocuri educative destinate copiilor. Prejudiciul este estimat la aproximativ 10.000 de lei.

„Probatoriul administrat a relevat faptul că, în noaptea de 20/21 iunie a.c., tânărul ar fi pătruns în incinta școlii, purtând o mască pentru a nu fi recunoscut, context în care ar fi sustras mai multe bunuri, printre care laptop-uri, monitoare, boxe portabile și mai multe rechizite și jocuri manuale pentru copii, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 10.000 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.

Sesizarea a fost făcută pe 22 iunie, prin apel la 112, de către directorul unității de învățământ.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat rapid un suspect, care a fost depistat și dus la audieri în data de 23 iunie. O parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate și returnate școlii.

Pe baza probelor administrate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub acuzația de furt calificat.