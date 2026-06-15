Mesajul care îți poate goli contul în câteva minute. Escrocheriile prin SMS devin tot mai greu de recunoscut

Un SMS despre un colet blocat, o amendă neplătită sau o ofertă de job prea bună pentru a fi adevărată poate părea banal. În realitate, astfel de mesaje stau la baza uneia dintre formele de fraudă online cu cea mai rapidă creștere. Specialiștii avertizează că inteligența artificială îi ajută pe escroci să creeze mesaje tot mai convingătoare, eliminând multe dintre indiciile care îi trădau în trecut. Ce-i de făcut?

Telefonul vibrează, iar pe ecran apare un mesaj care pare urgent: un colet nu a putut fi livrat, o taxă trebuie plătită imediat, banca a detectat o tranzacție suspectă sau un recrutor oferă un job flexibil și bine plătit. Linkul pare oficial, tonul este convingător, iar mesajul cere o reacție rapidă.

Așa funcționează multe dintre escrocheriile prin SMS, cunoscute și sub numele de „smishing”, o combinație între SMS și phishing. Scopul este simplu: victima este determinată să acceseze un link, să trimită bani sau să ofere date personale ori financiare.

Potrivit unui material publicat în Forbes.com, care citează date ale Federal Trade Commission, americanii au raportat în 2024 pierderi de 470 de milioane de dolari în urma fraudelor care au pornit de la un SMS. Suma este de cinci ori mai mare decât cea raportată în 2020.

De ce funcționează atât de bine escrocheriile prin SMS

Escrocii folosesc SMS-urile pentru că sunt ieftine, rapide și pot fi trimise automat către mii sau chiar milioane de numere, spun specialiștii. În plus, oamenii tind să le citească aproape imediat și să le perceapă ca pe o formă de comunicare mai personală decât e-mailul.

Inteligența artificială a schimbat semnificativ modul în care arată aceste fraude. Dacă înainte multe mesaje false puteau fi depistate după greșeli gramaticale, formulări stângace sau logo-uri suspecte, acum textele pot fi redactate corect, fluent și într-un ton foarte apropiat de cel al unei instituții reale.

Cercetătorii în securitate cibernetică de la Sift au observat că fraudele facilitate de inteligența artificială au crescut cu 456% între mai 2024 și aprilie 2025, potrivit Forbes.

Semnele care ar trebui să te pună pe gânduri

Cel mai important semnal de alarmă este urgența. Astfel de mesaje încearcă să te facă să reacționezi înainte să verifici. Formulări precum „contul va fi suspendat”, „trebuie să plătiți imediat” sau „răspundeți urgent pentru a evita o amendă” sunt gândite tocmai pentru a crea presiune.

Un alt semn este că mesajul vine de la un expeditor necunoscut: de la numere lungi, necunoscute sau chiar din străinătate. Uneori, escrocii falsifică numărul de telefon, pentru ca mesajul să pară trimis de o bancă, de o firmă de curierat sau de o instituție publică.

Linkurile suspecte sunt, de asemenea, un indiciu major. Escrocii folosesc adrese care seamănă cu cele oficiale, dar au mici diferențe: caractere în plus, modificări subtile sau domenii neobișnuite. Regula cea mai sigură este să nu accesezi niciodată linkuri din mesaje neașteptate.

Nicio bancă, companie serioasă sau instituție publică nu îți va cere prin SMS parole, coduri PIN, informații bancare sau coduri de verificare.

Cele mai frecvente tipuri de mesaje false

Printre cele mai întâlnite escrocherii sunt mesajele false despre livrări. Victima primește un SMS care pare trimis de o firmă de curierat și este anunțată că un colet nu poate fi livrat din cauza unei adrese incomplete sau a unei taxe neplătite. Linkul duce către un site fals, unde sunt cerute datele cardului.

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O altă metodă des folosită este alerta bancară falsă. Mesajul anunță o tranzacție suspectă și cere confirmarea datelor sau accesarea unui link. În unele cazuri, victima ajunge să discute cu un „specialist antifraudă" fals, care o convinge să transfere bani sau să ofere date de acces.

Fraudele cu joburi false sunt în creștere: mesaje care promit muncă de acasă, sarcini simple și câștiguri rapid. La început, victima poate vedea chiar o sumă mică într-un cont fals, dar apoi i se cere să depună propriii bani pentru a o „debloca".

Există și fraudele cu „număr greșit": un mesaj, aparent trimis din greșeală, începe o conversație. În timp, escrocul construiește o relație de încredere, uneori prietenoasă, uneori romantică, și apoi propune o investiție sau cere ajutor financiar.

Conform Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum, 87% dintre liderii lumii au observat creșterea vulnerabilităților legate de AI, iar 94% se așteaptă ca inteligența artificială să fie una dintre cele mai importante forțe care conturează peisajul securității digitale în 2026, inclusiv în evoluția tacticilor de fraudă online.

„AI elimină semnele clasice care trădau fraudele”

Fenomenul este observat și de specialiștii români în securitate cibernetică. Într-un interviu acordat anterior pentru „Adevărul”, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, explica faptul că inteligența artificială a schimbat radical modul în care sunt construite mesajele frauduloase.

„Acum 5 ani, în pandemie, cam toți primeam e-mailuri de la prinți africani, prin care eram informați că aveam o moștenire de milioane și milioane. Dar erau scrise într-o română foarte proastă. La ora actuală, din cauza AI-ului, limba în care mesajul este scris este fenomenal de corectă, iar mesajele sunt de mare actualitate”, declara acesta.

Potrivit lui Dan Cîmpean, atacatorii folosesc tot mai des tehnici de inginerie socială și mesaje personalizate care exploatează încrederea și reacțiile emoționale ale victimelor. „Față de cei care merg în scamuri, înșelăciune, contra-măsura cea mai eficientă e cea de conștientizare”, sublinia directorul DNSC.

Ce faci dacă ai căzut în plasă

Dacă ai dat click pe un link suspect sau ai oferit date personale, primul pas este să întrerupi orice contact. Nu mai răspunde la mesaje și blochează numărul.

Dacă ai introdus date bancare, contactează imediat banca și cere blocarea cardului sau a contului compromis. Cu cât reacționezi mai repede, cu atât cresc șansele de a limita pierderile.

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Dacă ai oferit parole, schimbă-le imediat și activează autentificarea în doi pași. Dacă ai trimis acte, coduri sau date personale, este important să păstrezi capturi de ecran și orice dovadă a conversației.

Cum te poți proteja

Cea mai bună regulă este simplă: tratează cu suspiciune orice mesaj neașteptat care cere bani, date personale sau o acțiune urgentă.

Nu accesa linkuri primite prin SMS, chiar dacă mesajul pare trimis de o companie cunoscută. Dacă ai dubii, intră direct pe site-ul oficial al companiei sau sună la numărul afișat pe card, contract sau platforma oficială, nu la numărul primit în mesaj.

Nu trimite niciodată coduri de verificare, parole, PIN-uri sau date ale cardului prin SMS. De asemenea, nu răspunde la mesaje suspecte, nici măcar pentru a spune „stop” sau „nu sunt eu”. Un răspuns poate confirma că numărul tău este activ.

Filtrele antispam de pe telefon pot reduce numărul de mesaje periculoase. Pe iPhone, există opțiunea de filtrare a expeditorilor necunoscuți, iar pe Android pot fi activate setările de protecție împotriva spamului.

Escrocheriile prin SMS nu mai sunt mesajele stângace de altădată. Sunt mai bine scrise, mai bine țintite și mai greu de recunoscut.