Jurnalistă căutată de polițiști după ce a îndemnat la vot responsabil: „Ai mei m-au sunat speriați. M-a umflat râsul”

Jurnalista Ondine Gherguț a reclamat pe Facebook că a fost căutată de poliție duminică după-amiază, ca urmare a unei postări publicate în care îndemna alegătorii să voteze responsabil, fără să nominalizeze vreun candidat.

„Poliția la ușa mea, duminică după-amiază! De ce? Pentru că sâmbătă aș fi săvârșit o faptă penală deoarece aș fi încălcat legea electorală. Cum am încălcat legea penală? Prin faptul că în textul publicat sâmbătă pe Facebook i-am îndemnat pe alegători să pună ștampila pe un candidat integru și moral, i-am îndemnat să aleagă responsabil. Și cum am mai încălcat legea? Prin faptul că în textul publicat sâmbătă am cerut vot în două tururi de scrutin!”, a relatat jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Ondine Gherguț a povestit că polițiștii i-au speriat familia, venind chiar cu o fotografie pentru recunoaștere „de parcă eram cea mai periculoasă infractoare”.

Ea nu era acasă în acel moment, fiind „prin nordul țării”, deși și-ar fi dorit să voteze.

„Ai mei le-au dat polițiștilor numărul meu de telefon. După care m-au sunat speriați să mă anunțe că a venit Poliția să mă aresteze. M-a umflat râsul. Știam exact ce am scris”, a mai spus jurnalista.

Aceasta a precizat că așteaptă să fie citată.

„Eu aștept citația conform procedurii penale. Și vreau citația pentru că apoi știu ce am de făcut. Legal, în litera și spiritul legii! Așadar, șefii au fost cei care au considerat că am încălcat legea electorală. Tare aș vrea să știu cum îi cheamă și ce facultate de Drept au făcut. De când șefii Poliției au în fișa postului intimidarea cetățenilor? De când în România, țară europeană, nu se respectă libertatea de exprimare? Oare acești șefi au primit la rândul lor ordine de la șefii lor? Aștept răspuns de la șeful Inspectoratului General al Poliției Române!”, a încheiat jurnalista.